PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo partiram de servidor fora do Brasil, aponta investigação

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (15).

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 20:15
capa da noticia
Legenda: Investigações estão a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
Foto: Érika Fonseca / Câmara Municipal de Fortaleza.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) identificou que os e-mails com ameaças de morte contra a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol) partiram de um servidor localizado fora do país.

A informação foi confirmada pela corporação por meio de um comunicado enviado ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (15).

Diante dessa informação, a Polícia solicitou uma cooperação jurídica internacional para "viabilizar a obtenção das informações que subsidiem a identificação dos suspeitos das ameaças".

"A PCCE ressalta que diligências e oitivas continuam sendo realizadas com o objetivo de elucidar o caso. A Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) auxilia os trabalhos policiais", complementa o texto.

A descoberta foi realizada, segundo a Polícia, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), responsável pelas investigações.

Já a atuação da Decrin no caso já havia sido confirmada nessa terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Novas ameaças em sete meses

No último domingo (12), a vereadora usou suas redes sociais para denunciar uma ameaça de morte e estupro.

"Aconteceu de novo, hoje recebi mais um e-mail com uma grave ameaça de morte e estupro. Descrevem a arma que usarão e citam endereços de familiares e também o endereço da minha casa", expôs a vereadora em uma publicação no próprio perfil no Instagram.

No mesmo texto, Adriana questionou o fato de não terem encontrado, até o momento, o autor das ameaças.

Também nesta quarta-feira, o perfil de Adriana revelou um novo ataque direcionado a ela e à família. Essa foi a terceira ameaça sofrida pela parlamentar em sete meses.

"É urgente que as autoridades identifiquem e responsabilizem quem está por trás desses ataques. Querem interromper a vida de uma combativa parlamentar, não aceitaremos isso de forma alguma", denuncia a postagem.

Parlamentares deixaram mensagens de apoio

Diante da repercussão do caso, outros parlamentares, colegas de Adriana Gerônimo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), deixaram mensagens de apoio relacionadas às ameaças de morte.

Gabriel Biologia (Psol) definiu a situação como "revoltante". "Minha solidariedade. Conte comigo para o que precisar. Essas pessoas precisam ser encontradas, identificadas e punidas por esses crimes de ódio", escreveu na postagem original.

A deputada federal Luiziane Lins (Rede) manifestou solidariedade à vereadora diante das ameaças sofridas por ela. "Espero que as autoridades identifiquem e responsabilizem os autores com a urgência que o caso exige", afirmou.

Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Estados/Ceará Instituicões e Partidos/Forças de Segurança

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo partiram de servidor fora do Brasil, aponta investigação
PontoPoder

Ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo partiram de servidor fora do Brasil, aponta investigação

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (15).

Paulo Roberto Maciel

Há 1 hora

Imagem da notícia Aliados de Elmano na Alece comemoram anúncio de Cid e preveem acirramento por vaga de vice
PontoPoder

Aliados de Elmano na Alece comemoram anúncio de Cid e preveem acirramento por vaga de vice

Nome de Luizianne cresce no grupo para ser indicada ao Senado, o que pode colocar PSD e MDB em disputa direta.

Luana Barros

 e 

Marcos Moreira

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia Flávio Dino intima presidentes de 21 partidos para explicar destinação de emendas
PontoPoder

Flávio Dino intima presidentes de 21 partidos para explicar destinação de emendas

A decisão dá um prazo de 10 dias para as informações serem repassadas à Justiça.

Redação

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia Alece aprova LDO 2027 com alta na receita tributária e redução nos investimentos do Ceará
PontoPoder

Alece aprova LDO 2027 com alta na receita tributária e redução nos investimentos do Ceará

Proposta do Governo do Estado define prioridades para gastos no próximo ano.

Marcos Moreira

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia União Progressista decide apoiar Roberto Cláudio como vice de Ciro Gomes, diz Capitão Wagner
PontoPoder

União Progressista decide apoiar Roberto Cláudio como vice de Ciro Gomes, diz Capitão Wagner

A definição encerra o impasse entre as direções estadual e nacional do União Brasil sobre a participação da legenda na chapa majoritária.

Marcos Moreira

 e 

Igor Cavalcante

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia Como será a primeira eleição desde a década de 1980 com os Ferreira Gomes em chapas opostas
Opinião

Como será a primeira eleição desde a década de 1980 com os Ferreira Gomes em chapas opostas

Cid e Ciro Gomes vão travar, nas urnas, uma batalha por votos pela primeira vez em lados opostos
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em visitas ao Ceará, pré-candidatos a presidente da direita escolhem crise da segurança como mote
PontoPoder

Em visitas ao Ceará, pré-candidatos a presidente da direita escolhem crise da segurança como mote

Desde janeiro, políticos situados à direita do espectro político fazem incursões ao estado para explorar o cenário da crise de segurança local.

Bruno Leite

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em balanço, presidente da Alece destaca fim das 'madrugadas' e sessão presencial obrigatória
PontoPoder

Em balanço, presidente da Alece destaca fim das 'madrugadas' e sessão presencial obrigatória

A Alece realizou a última sessão plenária do semestre nesta quarta-feira (15).

Milenna Murta*

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia 'Voto Livre': PF deflagra nova operação contra compra de votos nas eleições de 2024
PontoPoder

'Voto Livre': PF deflagra nova operação contra compra de votos nas eleições de 2024

A operação foi autorizada pela Justiça Eleitoral com a finalidade de coletar elementos probatórios sobre os fatos investigados.

Ingrid Campos

15 de Julho de 2026

Imagem da notícia Pesquisa Quaest: Lula tem 40% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 28%
PontoPoder

Pesquisa Quaest: Lula tem 40% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 28%

Em um eventual segundo turno, o petista registra 45% das intenções, contra 37% do senador.

Renato Bezerra

15 de Julho de 2026