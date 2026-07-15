Ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo partiram de servidor fora do Brasil, aponta investigação

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) identificou que os e-mails com ameaças de morte contra a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol) partiram de um servidor localizado fora do país.

A informação foi confirmada pela corporação por meio de um comunicado enviado ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (15).

Diante dessa informação, a Polícia solicitou uma cooperação jurídica internacional para "viabilizar a obtenção das informações que subsidiem a identificação dos suspeitos das ameaças".

" A PCCE ressalta que diligências e oitivas continuam sendo realizadas com o objetivo de elucidar o caso. A Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) auxilia os trabalhos policiais ", complementa o texto.

A descoberta foi realizada, segundo a Polícia, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), responsável pelas investigações.

Já a atuação da Decrin no caso já havia sido confirmada nessa terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Novas ameaças em sete meses

No último domingo (12), a vereadora usou suas redes sociais para denunciar uma ameaça de morte e estupro.

"Aconteceu de novo, hoje recebi mais um e-mail com uma grave ameaça de morte e estupro. Descrevem a arma que usarão e citam endereços de familiares e também o endereço da minha casa", expôs a vereadora em uma publicação no próprio perfil no Instagram.

No mesmo texto, Adriana questionou o fato de não terem encontrado, até o momento, o autor das ameaças.

Também nesta quarta-feira, o perfil de Adriana revelou um novo ataque direcionado a ela e à família. Essa foi a terceira ameaça sofrida pela parlamentar em sete meses.

"É urgente que as autoridades identifiquem e responsabilizem quem está por trás desses ataques. Querem interromper a vida de uma combativa parlamentar, não aceitaremos isso de forma alguma", denuncia a postagem.

Parlamentares deixaram mensagens de apoio

Diante da repercussão do caso, outros parlamentares, colegas de Adriana Gerônimo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), deixaram mensagens de apoio relacionadas às ameaças de morte.

Gabriel Biologia (Psol) definiu a situação como "revoltante". "Minha solidariedade. Conte comigo para o que precisar. Essas pessoas precisam ser encontradas, identificadas e punidas por esses crimes de ódio", escreveu na postagem original.

A deputada federal Luiziane Lins (Rede) manifestou solidariedade à vereadora diante das ameaças sofridas por ela. "Espero que as autoridades identifiquem e responsabilizem os autores com a urgência que o caso exige", afirmou.