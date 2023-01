Morre pai do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio

Morreu na manhã desta sexta-feira (13) o pai do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra tinha 75 anos e é pai de quatro filhos: o senador Prisco Bezerra, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Geraldo Rodrigues Bezerra e Elisa Rodrigues Bezerra.

A informação do falecimento foi confirmada pela assessoria de imprensa do ex-prefeito.

O ex-reitor era aposentado do departamento de Estatística da UFC. Antes de ser eleito reitor em 1995, cargo no qual permaneceria até 2003, também foi pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis (1983/1987) e pró-reitor de Planejamento (1987-1991) da instituição. Exerceu ainda o cargo de assessor de Planejamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Em 2020, o pai do ex-prefeito ficou 33 dias internado após ser diagnosticado com Covid-19.

Biografia

Formado engenheiro agrônomo em 1968, Roberto Cláudio Frota Bezerra era também especialista e mestre em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP). Nos Estados Unidos, ele foi professor e pesquisador visitante na área de Estatística Computacional.

Em 2017, Roberto Cláudio lançou o livro "Minha Universidade, minha história", escrito em parceria com o jornalista Italo Gurgel, na qual narra as mais de três décadas em que esteve na UFC.

Ele também ocupou, por duas vezes, o cargo de presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Ele foi ainda consultor do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), membro do Conselho Assessor do Centro de Estudos Brasileiros na Universidade de Salamanca, Espanha (2000/2003); e membro da missão do governo brasileiro na Inglaterra e em Portugal sobre a avaliação e financiamento de Universidade Inglesa e Portuguesa (1996).