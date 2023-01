Conheça a trajetória do ex-reitor da UFC Roberto Cláudio Frota Bezerra

Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra faleceu nesta sexta-feira (13) aos 75 anos. Ele é pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do suplente de senador Prisco Bezerra, Geraldo Rodrigues Bezerra e Elisa Rodrigues Bezerra.

Roberto Cláudio Frota Bezerra, nasceu em Fortaleza em 23 de julho de 1947, filho do professor Prisco Bezerra e de Otacília Frota Bezerra. Do casamento com Maria das Graças Rodrigues Bezerra, nasceram os quatro filhos.

O ex-reitor seguiu o caminho do pai na escolha pela Educação como missão de vida. Professor aposentado do departamento de Estatística da Universidade Federal do Ceará, na qual ingressou em 1970, Roberto Cláudio Frota Bezerra ocupou, durante dois mandatos, a Reitoria da instituição federal.

Legenda: Roberto Cláudio Bezerra Frota acompanhado da família Foto: Reprodução/Instagram Roberto Cláudio

Em 2002, foi homenageado com o troféu Sereia de Ouro.

Reitor da UFC

Foi durante a sua gestão que a UFC iniciou o processo de interiorização no Estado, além de ter dobrado o número de estudantes em seu corpo discente.

Legenda: Em 2018, ex-reitor recebeu a Medalha de Parlamentar Otávio Lobo, na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: José Leomar/AL-CE

Antes de ser eleito reitor em 1995, cargo no qual permaneceria até 2003, também foi pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis (1983/1987) e pró-reitor de Planejamento (1987-1991) da instituição. Exerceu ainda o cargo de assessor de Planejamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Formado engenheiro agrônomo em 1968, o ex-reitor era também especialista e mestre em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP). Roberto Cláudio também foi exercer o magistério nos Estados Unidos durante dois períodos.

Em 1985, foi pesquisador visitante na área de Estatística Computacional na Universidade New Hampshire, enquanto em 2003 realizou a mesma atividade, mas desta vez na área de Educação Superior na Universidade do Arizona.

Em 2017, Roberto Cláudio lançou o livro "Minha Universidade, minha História", escrito em parceria com o jornalista Italo Gurgel, na qual narra as mais de três décadas em que esteve na UFC.

O professor Roberto Cláudio atuou ainda em instituições, tanto nacionais como internacionais, cujo foco é a Educação. Desde março de 1998, era membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), na qual foi conselheiro por dois mandatos. Ainda na CNE, ocupou por duas vezes o cargo de presidente da Câmara de Educação Superior do CNE (2002-2003 e 2004-2006)

Ele foi ainda consultor do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), membro do Conselho Assessor do Centro de Estudos Brasileiros na Universidade de Salamanca, Espanha (2000/2003); e membro da missão do governo brasileiro na Inglaterra e em Portugal sobre a avaliação e financiamento de Universidade Inglesa e Portuguesa (1996).

