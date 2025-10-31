Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará
Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990
Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)
Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro
Expectativa da legenda tucana é que o ex-ministro dispute o Governo do Estado em 2026
Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)
Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)
Participantes debateram possibilidades de articulações visando participação no pleito
Tucano recebeu lideranças da oposição do próprio partido, do União Brasil e até do PL em seu escritório para aconselhar sobre estratégias eleitorais
Deputado federal participou de café da manhã com vereadores de Fortaleza nesta segunda (19)