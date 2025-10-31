Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Na imagem, Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes

PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB

PontoPoder

Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Sentados, ao lado um do outro, aparecem Roberto Cláudio, André Fernandes e Alcides Fernandes, durante evento do PSDB

PontoPoder

Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'

Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ozires Pontes durante o evento de filiação de Ciro ao PSDB

PontoPoder

Com a chegada de Ciro, PSDB fará nova eleição interna; Ozires deixa presidência ainda em outubro

Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ciro Gomes conversa com Tasso Jereissati, ao fundo logomarca do PSDB

PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, no Ceará, ao lado de Tasso Jereissati e aliados da oposição; acompanhe

Expectativa da legenda tucana é que o ex-ministro dispute o Governo do Estado em 2026

Marcos Moreira, Jéssica Welma, Ingrid Campos, Igor Cavalcante, Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
José Sarto durante entrevista ao PontoPoder do Diário do Nordeste

PontoPoder

Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)

Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior

PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira 14 de Outubro de 2025
Tasso e vereadores de Fortaleza

PontoPoder

Tasso Jereissati reúne oposicionistas de Fortaleza e discute cenário de 2026

Participantes debateram possibilidades de articulações visando participação no pleito

Bruno Leite 02 de Setembro de 2025
Tasso em reunião com lideranças da oposição

PontoPoder

Longe de cargos eletivos, Tasso mantém papel de fiador da oposição no Ceará

Tucano recebeu lideranças da oposição do próprio partido, do União Brasil e até do PL em seu escritório para aconselhar sobre estratégias eleitorais

Igor Cavalcante 17 de Julho de 2025
Vereadores da Oposição em reunião com André Fernandes

PontoPoder

André Fernandes reaparece após eleições, diz que 'voltou' e faz elogios a Ciro e Tasso

Deputado federal participou de café da manhã com vereadores de Fortaleza nesta segunda (19)

Luana Barros e Bruno Leite 19 de Maio de 2025
1 2 3