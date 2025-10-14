Diário do Nordeste
Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:16)
PontoPoder
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
Legenda: Maia Júnior discutiu o desenvolvimento do Ceará durante o Café da Oposição da Alece
Foto: Marcos Moreira/SVM

O ex-vice-governador Maia Júnior (PSDB) declarou que seguirá ao lado de Tasso Jereissati na disputa eleitoral de 2026, até mesmo em uma possível candidatura de Ciro Gomes ao Governo, embora tenha sido secretário de Camilo Santana (PT). A declaração foi dada durante uma reunião com deputados da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na manhã desta terça-feira (14). 

No café semanal do grupo, Maia Júnior afirmou estar “aposentado” da vida pública para focar na família e na vida privada, mas que segue disposto a contribuir e tem se reunido com o grupo político do ex-senador Tasso, de quem também foi secretário.

“Eu tenho um dever de obrigação de procurar ajudar, melhorar o Estado do Ceará sempre. Então, eu vou estar com este grupo (oposição) no próximo ano, muito provavelmente, porque, se o senador Tasso Jereissati está trabalhando essa candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, significa que eu vou caminhar com o Tasso”
Maia Júnior
Ex-vice-governador do Ceará

Maia Júnior foi secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho entre 2017 e 2022, mas não seguiu na gestão de Elmano de Freitas (PT). Questionado se teria alguma frustração com o grupo liderado pelo atual ministro da Educação, o gestor negou e disse que tem, inclusive, almoços frequentes com o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, que é pai de Camilo.  

Ao mesmo tempo, Maia evitou fazer críticas diretas ao governo de Elmano, mas cobrou novas ações do Executivo em áreas consideradas prioritárias, como gestão fiscal, desenvolvimento de capital humano, infraestrutura e sustentabilidade. Ele também reivindicou o reconhecimento do trabalho de gestores anteriores.

“Eu vejo hoje uma apropriação de uma identidade como se o governo que existisse fosse o atual, não é isso. O Ceará é fruto de muitas mãos, de uma continuidade de muitas pessoas e de muitos governantes”, enfatizou Maia. “Esse individualismo é um retrocesso, sobretudo que é falta de respeito com quem trabalhou e fez alguma coisa pelo Estado”, salientou. 

CAFÉ DA OPOSIÇÃO

Foto mostra grupo do Café da Oposição
Legenda: Café da Oposição desta terça-feira (14) teve Maia Júnior como convidado
Foto: Marcos Moreira/SVM

A oposição da Assembleia Legislativa tem realizado encontros semanais para debater as estratégias na Casa e na corrida eleitoral de 2026. Nesta edição, a reunião debateu o desenvolvimento econômico do Ceará.

Anfitrião do encontro em seu gabinete, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) destacou que o objetivo foi ouvir um gestor que, entre 1986 e 2022, só não participou do governo Cid Gomes (PSB). “É uma satisfação e um privilégio que nós da posição podermos absorver assim tantas ideias de tudo que o Estado do Ceará passou ao longo desses 40 anos, pelo menos, de desenvolvimento, com ideias fundamentais”, ressaltou. 

Nesta manhã, também participaram do “Café da Oposição” os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Alcides Fernandes (PL), David Vasconcelos (PL), Antônio Henrique (PDT), Felipe Mota (União) e Pedro Matos (Avante). 

TRAJETÓRIA

Francisco de Queiroz Maia Júnior é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do governo Camilo Santana (PT), cargo que exerceu entre 2017 e 2022.

Atuou como vice-governador do Estado do Ceará e secretário de Planejamento entre 2003 e 2006, durante a gestão de Lúcio Alcântara. Também foi titular das secretarias de Transportes, Energia, Comunicações e Obras, de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e de Infraestrutura.

