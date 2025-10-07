João Campos projeta o Ceará como peça-chave no crescimento do PSB para 2026

Com um projeto nacional em construção, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), detalhou, em passagem pelo Estado, o plano de expansão do seu partido que coloca Ceará e Pernambuco como pilares do crescimento pretendido pela legenda para 2026. Campos projetou que os dois estados nordestinos devem eleger, cada um, cinco ou seis deputados federais, formando a base de uma bancada que pretende ultrapassar os 25 parlamentares na Câmara Federal.

“Pernambuco e Ceará serão duas bases para puxar o crescimento do PSB no País”, afirmou, projetando a guinada significativa na presença do partido no Congresso.

Por trás da fala, está uma movimentação em andamento no Ceará. No último fim de semana, o partido filiou o ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves e um grupo de sete prefeitos, evento ao qual João Campos esteve presente.

A construção tem articulação do senador Cid Gomes e do deputado federal Júnior Mano e foco, além da disputa de deputado, em uma vaga na chapa majoritária governista em 2026.

Partidos de olho na Câmara

Hoje, o PSB já detém o título de partido com mais prefeitos no Ceará, com 73 gestores filiados. Mas a meta para 2026, segundo Cid Gomes, é fazer a legenda ter a maior bancada da Assembleia Legislativa e da bancada cearense na Câmara.

Eleger deputados federais é o maior objetivo dos principais partidos em 2026. Quem tem mais representação na Casa garante maior peso político, recursos dos fundos eleitoral e partidário e protagonismo nas decisões nacionais.

O projeto pessoal de João Campos

A aposta de João Campos no crescimento do PSB não é apenas partidária, mas também pessoal. Aos 31 anos e com uma das maiores aprovações entre prefeitos de capitais, ele surge como favorito à sucessão ao governo de Pernambuco, mas também como um nome de projeção nacional dentro do campo progressista.

No entorno de Campos, interlocutores admitem que o fortalecimento do PSB é condição necessária para voos mais altos. Um partido mais robusto, com presença efetiva em estados estratégicos e bancada ampliada, se torna peça relevante em qualquer costura nacional.

Ceará no radar nacional

Ao incluir o Ceará como estado-chave no plano de expansão do PSB, João Campos se aproxima de lideranças do Estado e vislumbra um resultado eleitoral robusto, de olho no futuro.