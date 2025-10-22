Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), durante discurso em evento do PSDB, fez críticas à polarização política no País e à falta de diálogo entre lados divergentes, e aproveitou para fazer uma brincadeira com o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes. "Está chegando mais para a esquerda”, disse Tasso, motivando risos nos presentes.

A fala ocorreu durante o evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, na manhã desta quarta-feira (22), em Fortaleza. André, que é presidente do PL Ceará, também participa do evento, ao lado de outras lideranças da direita.

Legenda: Tasso Jereissati brincou com André Fernandes durante a filiação de Ciro Gomes ao PSDB Foto: Igor Cavalcante/DN

Durante o encontro, Tasso cobrou tolerância e um partido que consiga dialogar com todos, com habilidade de "entender se um deputado é mais à direita ou à esquerda e a capacidade de dialogar". "Não é possível esse Brasil em que estamos vivendo. As pessoas não conseguem dialogar com qualquer pessoa que tenha opiniões políticas diferentes", pontuou.

Veja também PontoPoder Ciro Gomes se filia ao PSDB, no Ceará, ao lado de Tasso Jereissati e aliados da oposição; acompanhe

Pouco antes, o ex-senador fez elogios a André Fernandes e ao grupo que a oposição tem formado, com nomes do PL e do União Brasil, além do próprio PSDB.

"André Fernandes, que desempenhou um papel importantíssimo nessas eleições recentes de Fortaleza, aqui e ali nós temos essas divergências, ainda bem que ele não se zanga comigo quando temos divergências" Tasso Jereissati Ex-senador

Depois, Tasso brincou: "Eu estou vendo que o André está chegando pra esquerda, outro dia eu tive uma conversa (com ele)", descontraiu