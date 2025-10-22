Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'
Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)
O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), durante discurso em evento do PSDB, fez críticas à polarização política no País e à falta de diálogo entre lados divergentes, e aproveitou para fazer uma brincadeira com o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes. "Está chegando mais para a esquerda”, disse Tasso, motivando risos nos presentes.
A fala ocorreu durante o evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, na manhã desta quarta-feira (22), em Fortaleza. André, que é presidente do PL Ceará, também participa do evento, ao lado de outras lideranças da direita.
Durante o encontro, Tasso cobrou tolerância e um partido que consiga dialogar com todos, com habilidade de "entender se um deputado é mais à direita ou à esquerda e a capacidade de dialogar". "Não é possível esse Brasil em que estamos vivendo. As pessoas não conseguem dialogar com qualquer pessoa que tenha opiniões políticas diferentes", pontuou.
Veja também
Pouco antes, o ex-senador fez elogios a André Fernandes e ao grupo que a oposição tem formado, com nomes do PL e do União Brasil, além do próprio PSDB.
"André Fernandes, que desempenhou um papel importantíssimo nessas eleições recentes de Fortaleza, aqui e ali nós temos essas divergências, ainda bem que ele não se zanga comigo quando temos divergências"
Depois, Tasso brincou: "Eu estou vendo que o André está chegando pra esquerda, outro dia eu tive uma conversa (com ele)", descontraiu