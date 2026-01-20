'Efeito desembarque': Como a saída de Camilo Santana do MEC impacta a corrida eleitoral no Ceará

O anúncio feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), nesta segunda-feira (19), de que deve deixar o comando do MEC até março pode não ser uma surpresa, mas movimenta os bastidores e sinaliza novas jogadas no xadrez da sucessão estadual. A decisão traz implicações para a disputa eleitoral deste ano, com efeitos que extrapolam o campo petista e governista.

Naturalmente, a entrada de Camilo no jogo pré-eleitoral local acaba sendo uma resposta os movimentos de Ciro que agitam os bastidores no Estado.

Por outro lado, a saída do Ministério em tempo hábil deixa Camilo como uma hipótese de concorrer, mesmo que ele negue essa possibilidade.

Articulação das alianças e da chapa governamental

Internamente, a volta de Camilo ao Ceará reposiciona o PT para a tarefa que parece ser a mais sensível da pré-campanha: a costura do arco de alianças e a montagem da chapa majoritária de Elmano. Em jogo, duas vagas para o Senado e a Vice-Governadoria, pontos de disputa entre aliados históricos e novos apoiadores.

Camilo formaliza, assim, a atuação como articulador e fiador da coalizão, função tão estratégica como delicada.

Articulação local de olho na nacional

A saída do MEC também sinaliza que o projeto de reeleição de Lula terá forte ancoragem nos estados do Nordeste, com Camilo liderando a tropa no Ceará.

A nacionalização da eleição estadual está cada vez mais evidente, com o petismo apostando no recall de Lula para fortalecimento dos nomes locais. O ex-governador é, nesse contexto, o elo entre os dois palanques.

É bom lembrar um fato importante: a oposição vive momento de incertezas nacionais com o lançamento do nome de Flávio Bolsonaro e a dificuldade de coesão das forças antipetistas em âmbito nacional.

Camilo mexe no tabuleiro eleitoral

Semelhante ao que aconteceu quando Ciro se filiou ao PSDB, a desincompatibilização de Camilo Santana é um marco decisivo para um ambiente eleitoral no Ceará.