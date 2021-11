Veja como ficarão as estações do VLT no Aeroporto de Fortaleza

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) divulgou nesta segunda-feira (8) imagens de como deve ficar o ramal de acesso que conecta o Aeroporto de Fortaleza ao VLT Parangaba-Mucuripe. Três estações de embarque e desembarque devem ser construídas até 2022.

De acordo com a Seinfra, as obras já foram iniciadas, com a execução de duas estações, em fase de fundações, além das contenções de um elevado. O investimento previsto é de R$ 46 milhões.

O secretário da Infraestrutura do Ceará, Lucio Gomes, explica que, por meio do VLT, o passageiro tem como opção um modal de transporte público para a orla marítima da Capital.

Lucio Gomes secretário da Infraestrutura do Ceará “É lá onde estão concentrados os principais hotéis e atrações turísticas de Fortaleza, além da possibilidade de proceder a integração com a Linha Sul do metrô e os terminais de ônibus da Prefeitura de Fortaleza – futuramente, também com a Linha Leste”.

Legenda: Obras devem ser concluídas até 2022 Foto: Divulgação/Seinfra

Estrutura do ramal

As novas estações serão implantadas em uma praça que deve ser construída na Av. dos Expedicionários, e a outra, localizada em frente ao Aeroporto. A previsão do projeto é que o Ramal seja composto por 2,4 quilômetros de extensão, sendo 0,9 km em elevado.

Além disso, será construída uma nova estação, a 11ª do VLT Parangaba-Mucuripe, e ficará entre as estações Montese e Vila União, já existentes.

Já a Estação Aeroporto, que será elevada, se localizará na Av. Senador Carlos Jereissati, se interligando à passarela já existente sobre a via, com acesso por meio de escadas fixas, rampas e elevador.