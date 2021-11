Jeri terá voos diretos para Brasília, Rio de Janeiro e Salvador; Gol triplica malha no destino

A Gol anunciou que vai triplicar a oferta de voos em Jericoacoara em dezembro. Além disso, a Latam vai iniciar as operações diárias no destino cearense no próximo mês.

Segundo a Gol, a partir de 8 de dezembro, os voos entre Jeri e São Paulo passarão a ser diários, o que significa um aumento de 55% nesta rota.

Além disso, haverá a criação de três rotas inéditas: voos diretos ligarão Jeri à Brasília e ao Rio de Janeiro, a partir do dia 5 de dezembro, bem como para Salvador a partir de 25 de dezembro.

De acordo com o gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Gol Bruno Balan, toda a readequação de voos segue a expectativa dos clientes.

"Destinos como Jericoacoara estão sendo bastante procurados por aqueles que já completaram o esquema vacinal e se sentem seguros para viagens a lazer. Já para os que precisam manter a rotina de trabalho, a Gol aumentou a conectividade da capital do Ceará para centros importantes econômicos nacionais e regionais como São Paulo, Brasília, Salvador e Juazeiro do Norte", explicou Balan.

Confira abaixo ofertas de voos para os novos destinos a partir de Jericoacoara:

ORIGEM DESTINO FREQUÊNCIA INÍCIO Jericoacoara 14h40 Brasília 17h30 Terças e domingos 05/12 Jericoacoara 17h20 Brasília 20h10 Sábados 25/12 Brasília 11h35 Jericoacoara 14h00 Terças e domingos 05/12 Brasília 08h45 Jericoacoara 11h05 Sábados 25/12 Jericoacoara 17h35 Rio de Janeiro 21h05 Terças e domingos 05/12 Rio de Janeiro 13h25 Jericoacoara 16h35 Terças e domingos 05/12 Jericoacoara 11h45 Salvador 13h45 Sábados 25/12 Salvador 14h40 Jericoacoara 16h40 Sábados 25/12

Latam em Jericoacora

O Aeroporto Regional de Jericoacoara/Comandante Ariston Pessoa terá uma frequência diária de voos da Latam a partir de 1º de dezembro.

A companhia aérea operará todos os dias voos de ida e volta entre Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e Jericoacoara.

Com o novo fluxo, serão 7 frequências semanais da companhia chegando ao aeroporto de Jericoacoara, incentivando o turismo local. A expectativa é que os novos voos aumentem em até 2 mil pessoas o volume médio atual na região.

Com aeronaves Airbus A319, os novos voos irão decolar às 8h30 de Guarulhos, chegando por volta de 12h10 no aeroporto regional cearense e saindo de lá às 12h45 para chegar às 16h35 de volta em Guarulhos.

“A empresa tem um diferencial importante, em especial para quem vem de outros países. É o que podemos chamar de “bilhete único”, em que um passageiro sai da Espanha ou Itália para Jericoacoara sem trocar de companhia aérea. Ele apenas fará conexão em Guarulhos e seguirá para o seu destino final, Jericoacoara. Além disso, a empresa adiantou que os horários de desembarque/embarque ficarão próximos dos horários de check in/out rede hoteleira em que estará hospedado, favorecendo os turistas”, analisa o gerente de Programas e Operações Aeroportuárias da SOP, Fábio de Faria.

Oferta de voos no Cariri

A partir de 1º de novembro, os clientes da Gol terão maior oferta de voos na região do Cariri (CE), gerando uma ampliação de 50% em Juazeiro do Norte em comparação a outubro deste ano, incluindo o retorno da rota que liga a cidade à Fortaleza, com cinco voos semanais.

Os horários disponíveis foram planejados pela Gol para facilitar a rotina de quem necessita voar do interior à capital do estado e para demais destinos nacionais.

As partidas de Juazeiro do Norte foram programadas para 5h05 e as de capital cearense às 23h15.

Os horários permitem aos clientes voarem de Juazeiro para Salvador, Recife, Belém e Manaus. A região do Cariri também terá um novo voo semanal direto para São Paulo, totalizando 13 decolagens semanais na rota.