Jericoacoara terá frequência diária de voos operada pela Latam a partir de dezembro; veja horários

O Aeroporto Regional de Jericoacoara/Comandante Ariston Pessoa terá uma frequência diária de voos da Latam a partir de dezembro. A companhia aérea operará todos os dias voos de ida e volta entre Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e Jericoacoara.

Com o novo fluxo, serão 17 frequências semanais chegando ao aeroporto de Jericoacoara, incentivando o turismo local. A expectativa é que os novos voos aumentem em até 2 mil pessoas o volume médio atual na região.

Novos voos

Com aeronaves Airbus A319, os novos voos irão decolar às 8h30 de Guarulhos, chegando por volta de 12h10 no aeroporto regional cearense e saindo de lá às 12h45 para chegar às 16h35 de volta em Guarulhos.

A Latam formalizou o início das operações após estudo de viabilidade técnica, quando a equipe da companhia pôde aferir a estrutura do aeroporto, que atende a região do Litoral Norte e está situado no município de Cruz. O Aeroporto de Jericoacoara é gerido através da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

“A empresa tem um diferencial importante, em especial para quem vem de outros países. É o que podemos chamar de “bilhete único”, em que um passageiro sai da Espanha ou Itália para Jericoacoara sem trocar de companhia aérea. Ele apenas fará conexão em Guarulhos e seguirá para o seu destino final, Jericoacoara. Além disso, a empresa adiantou que os horários de desembarque/embarque ficarão próximos dos horários de check in/out rede hoteleira em que estará hospedado, favorecendo os turistas”, analisa o gerente de Programas e Operações Aeroportuárias da SOP, Fábio de Faria.

Frequência semanal

O aeroporto já conta com dez frequências semanais, com fluxos para São Paulo e Minas Gerais operacionalizados pelas companhias Azul e Gol. A Azul cumpre sete frequências semanais e a Gol, três. Com as frequências diárias da Latam, agora são 17 ao todo.

De janeiro a maio, o movimento de passageiros alcançou mais de 49 mil, entre voos da aviação comercial e da aviação executiva e de pequeno porte.