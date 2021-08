Atividades turísticas no Ceará crescem 16,7% em junho

O volume de atividades turísticas no Ceará apresentou crescimento de 16,7% em junho deste ano na comparação com maio, conforme divulgou nesta quinta-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi a segunda maior alta entre os estados brasileiros pesquisados, atrás apenas do resultado de Minas Gerais, com crescimento de 19,7%. A alta observada no Ceará também ficou acima da média nacional (11,9%).

Já em junho na comparação com igual período de 2020, o crescimento das atividades turísticas no Ceará foi de 124,2%.

Serviços

O volume de serviços prestados no Estado apresentou crescimento de 2,3% na passagem de maio para junho deste ano. Na comparação entre junho deste ano e igual período do ano passado, a alta é de 22,7%.

Com o resultado, no primeiro semestre, os serviços no Ceará acumulam alta de 5,8% na comparação com o primeiro semestre de 2020. Em 12 meses, porém, os serviços ainda acumulam queda de 5,1% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.

A prestação de serviços de transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio foi a que mais se destacou em junho na comparação com junho do ano passado, com crescimento de 68,9%.

Os serviços prestados às famílias, que incluem as atividades de hospedagem e alimentação, por exemplo, também tiveram bom desempenho e cresceram 56,9% no sexto mês do ano.

Na outra ponta, serviços de informação e comunicação apresentaram queda de 4,5%.

Brasil

No País, o volume de serviços avançou 1,7% em junho ante maio. Já na comparação com junho de 2020, o setor registrou a quarta taxa positiva consecutiva ao avançar 21,1%.

