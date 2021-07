Evento online e gratuito discute a retomada responsável das atividades no turismo

Com o avanço da vacinação no país, alguns setores que foram particularmente afetados pela pandemia, como o turismo, conseguem respirar com mais calma para retomar as atividades de forma segura. É pensando neste momento que o Visite Ceará – Fortaleza Convention & Visitors Bureau, realiza o “Conexões do Turismo: Uma Nova Era”.

O evento online e gratuito ocorrerá nos próximos dias 28 e 29 de julho e reunirá 25 palestrantes e painéis multitemáticos para discutir sobre a retomada sustentável e responsável do setor turístico no Ceará. Esta é a segunda edição da iniciativa.

A ideia é promover conhecimento que ajude a capacitar estudantes, profissionais e empreendedores que vivenciam as novas tendências do Turismo em um contexto pandêmico.

Conhecimentos técnicos e práticos

Os dois dias de evento levarão conhecimentos técnicos e práticos ensinados por especialistas em diversos eixos temáticos relacionados à tecnologia, sustentabilidade, cultura, qualificação profissional e empregabilidade e empreendedorismo.

O evento visa trazer na prática a resolução de desafios internos que o turismo enfrenta após a retomada do setor econômico.

Segundo a organização, a iniciativa é importante para que se possa haver uma "retomada responsável do setor e conquista de aprendizados para o enfrentamento de crises, além de ser força motriz para capacitação de todos os atuantes no elo da cadeia produtiva do Turismo no Ceará".

As inscrições estão abertas em formulário virtual para participar do evento. Para se inscrever, clique aqui.

Programação:

28 de Julho

Eixo 1 | Tecnologia e Inovação em Eventos

Horário: 14h

Plataforma: Youtube

Convidados: Vaniza Schuler (Especialista em consultoria turística e relações e negócios internacionais), Marcus Rossi (Fundador da Gramado Summit), Lucas Schweitzer (CEO da LS Holding e Fundador do Empreende Brasil)

Eixo 2 | Promoção

Tema: Os principais desafios do turismo interno frente à pandemia

Horário: 15h20

Plataforma: Youtube

Convidados: Denise Carrá (Secretária-adjunta do Turismo do Estado do Ceará), Guilherme Paulus (Fundador da CVC Turismo), Márcia Ferronato (Diretora da Atuasserra), Alexandre Pereira (Secretário Municipal do Turismo), Cláudia Diniz (Diretora do Grupo Mareiro)

Eixo 3 | Sustentabilidade no Turismo

Tema: Boas práticas do Turismo sustentável nos eixos hotelaria, eventos e parques temáticos

Horário: 15h20

Convidados: André Comaru (Cofundador do Coletivo Nossa Iracema), Rodrigo Cordeiro (CEO da Nesty Dados), Murilo Pascoal (CEO do Beach Park Entretenimento), Ivana Bezerra (Presidente do Visite Ceará) e Chieko Aoki (Fundadora e Presidente da rede Blue Tree Hotels

Eixo 4 | Empregabilidade e Novos Negócios numa Nova Era

Horário: 16h25

Convidados: Rafael Bezerra (Diretor da ARX Eventos), Anya Ribeiro (Consultora Empresarial em Turismo e Eventos), Circe Jane (Presidente do Sindievenos Ceará), Enid Câmara (Presidente da ABEOC Ceará), Davi Gomes (Coord. Especial de Políticas Públicas da Juventude de Fortaleza)

29 de Julho

Eixo 5 | Cultura e Turismo

Horário: 15h05

Convidados: Davi Gomes (Coordenador Especial de Políticas Públicas da Juventude de Fortaleza), Elpídio Nogueira (Secretário Municipal de Cultura), Élcio Batista (Vice-Prefeito Municipal), Caetana Franarin e Nicole Ferreira Facuri (Coordenadora de Criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas do Ministério do Turismo e Diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo)

Eixo 6 | Capacitação, Qualificação e Empreendedorismo

Horário: 16h25

Convidados: Toni Sando (Presidente da Unedestinos), Gustavo Guimarães (Diretor de Educação Profissional do SENAC), André Montenegro (Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará), Joaquim Cartaxo (Diretor Superintendente do SEBRAE-CE) e Rodrigo Bourbon (Superintendente Estadual do Banco do Nordeste no Ceará)

