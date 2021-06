Alta estação: aéreas ampliam oferta de voos domésticos em Fortaleza; confira

Diogo Elias. Diretor de Vendas e Marketing da Latam Airlines Brasil

“Há poucos dias dissemos que projetamos voltar a operar mais de 90% da nossa capacidade no Brasil até dezembro deste ano. Estamos avançando nesse sentido. A Latam está muito sintonizada com a mudança do perfil do passageiro que já começa a alavancar a retomada do setor aéreo brasileiro. Teremos mais turistas visitando o Nordeste e menos viajantes a negócios na ponte aérea Rio-São Paulo”