Itapemirim ligará Fortaleza a sete destinos; operação na Capital tem início em agosto

Após aprovação da concessão pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Itapemirim iniciou a venda de passagens aéreas nessa sexta-feira (21). Entre as cidades cobertas pela companhia está Fortaleza, cujas operações estão previstas para começar em 1º de agosto.

A empresa contará com sete rotas saindo da Capital cearense: Galeão (RJ), Recife (PE), Guarulhos (SP) e Brasília (DF) já a partir de 1º de agosto; São Luís (MA) a partir de 1º de setembro; Belém (PA) estreia em 1º de outubro; e Teresina (PI) passa a ter frequências apenas em 1º de junho de 2022.

Ao todo, a companhia terá 153 rotas, entre trechos de ida e volta, para as principais capitais brasileiras e algumas cidades turísticas ou polos importantes, como Porto Seguro (BA) e Ribeirão Preto (SP), opções de rotas diretas ainda não operadas na Capital.

Frequências e valores

Galeão (RJ)

A operação para o Rio de Janeiro contará com seis frequências semanais, com idas de segunda a sábado, saindo às 3h10 e chegando às 6h15, e voltas de domingo a sexta-feira, saindo do Rio às 23h40 e chegando em Fortaleza às 3h.

Conforme consulta ao site da companhia realizada na tarde desta sexta-feira (21), a tarifa de bilhetes aéreos entre Fortaleza e o Rio de Janeiro, com ida em 2 de agosto e volta em 9 de agosto, custava R$ 835,63. A tarifa, a mais barata disponível, já inclui as taxas de embarque e impostos e dá direito ao despacho de uma bagagem de até 23 quilos, marcação de assento e serviço de bordo.

Recife (PE)

A rota da empresa para Recife também terá seis frequências semanais, de segunda a sábado na ida, saindo às 5h e chegando às 6h15, e de domingo a sexta para a volta, decolando às 21h35 e aterrizando em Fortaleza às 23h05.

Simulação de passagens feita pela reportagem nas mesmas datas (ida em 2 de agosto e volta em 9 de agosto), mostram passagens a R$ 230,90, com os mesmos benefícios já citados.

Guarulhos (SP)

Para Guarulhos, a Itapemirim oferecerá seis frequências semanas, de segunda a sábado. As saídas são às 5h, com chegadas às 10h15, na ida. Já os voos de voltam ocorrerão às 17h45, de domingo a segunda, aterrissando às 23h05 na Capital.

As tarifas para viagens de 2 a 9 de agosto para esse destino custavam R$ 945,23, com taxa de embarque, impostos, franquia de bagagem e marcação de assento.

Teresina (PI)

As operações marcadas para iniciarem em 1º de junho do próximo ano terão um frequência diária, saindo às 6h55 de Fortaleza e chegando a Teresina às 7h35. No trecho de volta, o voo parte às 22h, chegando na Capital cearense às 22h40.

Os bilhetes custavam R$ 545,12 na simulação entre os dias 1º de junho e 8 de junho do próximo ano.

Brasília (DF), São Luís (MA) e Belém (PA)

As passagens aéreas para Brasília, São Luís e Belém, saindo de Fortaleza, ainda não estão disponíveis no site da Itapemirim.

Tipos de tarifas

Na plataforma da companhia, o consumidor pode escolher entre quatro categorias de tarifas. A mais barata, chama Promo, concede que o passageiro leve um artigo pessoal, uma bagagem de mão de até 10 kg, uma bagagem despachada de até 23 kg, além de marcação de assento, serviço de bordo e remarcação por R$ 120 o trecho.

Já a Light inclui as mesmas condições de franquia de bagagem, assento e serviço de bordo, mas a taxa de remarcação cai para R$ 100 por trecho.

A tarifa Plus permite remarcação a partir de R$ 80 e reembolso de 50% do valor da tarifa sem taxas em caso de cancelamento.

A companhia ainda oferece a tarifa chama Ita, que inclui o despacho de duas malas de até 23 kg, prioridade no embarque, remarcação sem custos adicionais e reembolso de 95% do valor em caso de cancelamento.