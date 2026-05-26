CAPTEI: Rayane Girão celebra aniversário em noite elegante ao lado da família

Na quarta-feira, 14, Rayane Girão abriu as portas da casa da família para celebrar mais um aniversário cercada por amigos e familiares.
A noite apostou em uma atmosfera elegante e refinada, marcada por decoração em dourado, pontos de brilho e ambientação assinada por Micheline Chaves.
Ao lado do marido, Jackson, e dos filhos, Miguel e Maria Clara Girão, a anfitriã recebeu convidados em clima afetivo.
A noite foi embalada pela apresentação da cantora Sandrinha e sua banda, além do repertório retrô da banda O Último a Saber, com clássicos da MPB.
O menu da celebração teve buffet da Supreme Gastronomia. O bolo e os chocolates levaram assinatura da Dolce Divino, enquanto os docinhos gourmet ficaram por conta da Brigaderia Festa Show. Os arranjos florais foram produzidos pela Terra Viva Flores e Plantas.