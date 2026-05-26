CAPTEI: Rayane Girão celebra aniversário em noite elegante ao lado da família

Na quarta-feira, 14, Rayane Girão abriu as portas da casa da família para celebrar mais um aniversário cercada por amigos e familiares.

Legenda: Jackson, Miguel, Rayane e Maria Clara Girão Foto: LC Moreira

A noite apostou em uma atmosfera elegante e refinada, marcada por decoração em dourado, pontos de brilho e ambientação assinada por Micheline Chaves.

Legenda: Rayane Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Bono e Rayane Girão Foto: LC Moreira

Ao lado do marido, Jackson, e dos filhos, Miguel e Maria Clara Girão, a anfitriã recebeu convidados em clima afetivo.

Legenda: Rayane e Jackson Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel, Rayane e Maria Clara Girão Foto: LC Moreira

A noite foi embalada pela apresentação da cantora Sandrinha e sua banda, além do repertório retrô da banda O Último a Saber, com clássicos da MPB.

Legenda: Banda O Último a Saber Foto: LC Moreira

Legenda: Sandrinha e Banda Foto: LC Moreira

O menu da celebração teve buffet da Supreme Gastronomia. O bolo e os chocolates levaram assinatura da Dolce Divino, enquanto os docinhos gourmet ficaram por conta da Brigaderia Festa Show. Os arranjos florais foram produzidos pela Terra Viva Flores e Plantas.

Legenda: Detalhes da decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Delícias da noite Foto: LC Moreira

Legenda: Mais delícias da noite Foto: LC Moreira

Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Alessandra Coelho, Lissa Linhares, Rayane Girão e Thais Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Aline, Juliana e Rayane Girão, Renata Dias de Sousa, Ângela Patrão e Ana Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Barros de Oliveir, Rayane Girão, Márcia Dantas e Sorana Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra, Marina Albuquerque, Ellen Araújo e Paula Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Girão, Arthur Braga, Rayane Girão e Thais Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Moreira, Rayane Girão e Denise Pio Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Abreu e Rayane Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Nayanne Aristides, Rayane Girão, Jô Medeiros e Pádua Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Duarte, Shirley Roma, Micheline Chaves e Rayane Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão e Sorana Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bandeira, Janaína Mota, Rayane Girão e Ticiana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão e Cristiany Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Maju Nantua e Maria Clara Girão Foto: LC Moreira