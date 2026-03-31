Dono de locadora de videogame no CE dá 'vale game' a crianças que fazem tarefa da escola

Em Frecheirinha, cidade a 283 km de Fortaleza, uma locadora de videogames passou a oferecer gratuitamente "vale-games" e merenda para os clientes mais engajados na escola. De segunda a sábado, o dono da "Railander Games", Vicente Façanha, de 51 anos, permite os jogos a quem faz as tarefas escolares.

Em vídeos capturados por câmeras de segurança e postados nas redes sociais, é possível ver o "Vicente Railander" — como é chamado pelas crianças — corrigindo tarefas e servindo bicoitos, sucos e refrigerantes aos pequenos clientes. Quando a correção termina, se tudo estiver correto, eles jogam.

As cenas têm viralizado em diversos perfis e levaram Vicente a ser convidado para participar de um programa de TV, no Rio de janeiro, no próximo sábado (4).

Em entrevista ao Diário do Nordeste diretamente da capital carioca, o homem que já acumula mais de 127 mil seguidores nas redes sociais contou como pensou na iniciativa: "Como a cidade é pequena e carente, a maioria das crianças que chegava para jogar videogame perguntava o preço e voltava pra casa por não conseguir pagar". A partir disso, pensou em alguma ação que poderia "manter a locadora viva".

Veja também Ceará Bebê cearense recebe bênção do Papa Leão XIV no Vaticano Ceará Operação Capital Limpa e Ordenada reforça educação ambiental em Fortaleza Ceará Crianças e animais são resgatados de incêndio em casa, em Fortaleza

Apenas alunos de escola pública têm direto ao 'vale-game'

Inicialmente, qualquer criança que comprovasse estar matriculada em uma instituição de ensino pública ganhava uma hora de jogo grátis na locadora. Em julho de 2025, Vicente decidiu tornar as regras do "vale-game" diferentes, exigindo que os alunos também comprovassem fazer as tarefas diariamente.

Em meio a cadeiras de plástico, músicas infantis e paredes cor-de-rosa, as crianças têm acesso a PlayStation 4, 5 e Xbox, com jogos que vão desde os mais antigos aos mais atuais.

Aquelas que estudam em escola particular pagam entre R$ 5 e R$ 10 pela hora, a depender do modelo do videogame.

Aberta de segunda a sábado, das 16h às 22h, a "Railander Games" recebe dezenas de crianças e, "de vez em quando, alguns adultos". "Os mais novos sempre chegam em turmas de 20 a 40 crianças, que vão revezando: sai uma e entra outra a cada uma hora", conta Vicente.

Legenda: Nome da locadora foi inspirado no filme americano 'Highlander'. Foto: Arquivo pessoal.

Além da renda dos pagantes, ele afirmou que, após a viralização de alguns vídeos, passou a receber doações constantes de seguidores de lugares como São Paulo e Minas Gerais, e até de outros países como Japão, Austrália e Portugal. As doações são utilizadas para manter a locadora e comprar os ingredientes das merendas.

"Com o tempo, algumas pessoas começaram a ver os vídeos e me mandar mensagem para saber se podiam fazer uma doação para ajudar nas despesas. Foi assim que tudo começou."

A inspiração para o nome do local veio do filme "Highlander", de 1986, que conta a história de Connor MacLeod, um guerreiro imortal escocês.

'Vicente Railander' recebe o carinho de pais e professores

Apesar de trazer nostalgia, a famosa locadora foi aberta há pouco tempo, em 2023. Além de empreendedor, o "Railander da locadora" é cantor, tecladista de forró e entregador de pães em Frecheirinha, que tem cerca de 15 mil habitantes. A locadora de videogame é conhecida no município e constantemente elogiada e visitada por pais e professores dos pequenos.

Vicente conta que, mesmo com as doações, o trabalho só é possível graças ao apoio diário e caridoso da esposa e do filho, que ajudam na venda de doces, monitoramento dos clientes e preparação das merendas.

Legenda: As crianças merendam bolos, biscoitos, salgados, sucos e refrigerantes. Foto: Arquivo pessoal.

A esposa, Conceição Façanha, inclusive, foi a motivação da ida do casal para Frecheirinha, ainda em 2019. Os dois moravam em Sobral, a cerca de 55km da Cidade, mas decdiram se mudar depois que Conceição começou a adoecer. "Fizemos isso pra ver se, estando perto da família, ela melhoraria. E hoje está bem melhor", diz Vicente.

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazai e Dahiana Araújo.