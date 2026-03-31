Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dono de locadora de videogame no CE dá 'vale game' a crianças que fazem tarefa da escola

Vicente Façanha corrige as tarefas dos pequenos clientes, que ainda ganham lanche enquanto jogam videogame.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Ceará
crinças jogando na locadora railander games.
Legenda: Os pequenos também usam o espaço da locadora para finalizar tarefas escolares.
Foto: Arquivo pessoal.

Em Frecheirinha, cidade a 283 km de Fortaleza, uma locadora de videogames passou a oferecer gratuitamente "vale-games" e merenda para os clientes mais engajados na escola. De segunda a sábado, o dono da "Railander Games", Vicente Façanha, de 51 anos, permite os jogos a quem faz as tarefas escolares.

Em vídeos capturados por câmeras de segurança e postados nas redes sociais, é possível ver o "Vicente Railander" — como é chamado pelas crianças — corrigindo tarefas e servindo bicoitos, sucos e refrigerantes aos pequenos clientes. Quando a correção termina, se tudo estiver correto, eles jogam.

As cenas têm viralizado em diversos perfis e levaram Vicente a ser convidado para participar de um programa de TV, no Rio de janeiro, no próximo sábado (4). 

Em entrevista ao Diário do Nordeste diretamente da capital carioca, o homem que já acumula mais de 127 mil seguidores nas redes sociais contou como pensou na iniciativa: "Como a cidade é pequena e carente, a maioria das crianças que chegava para jogar videogame perguntava o preço e voltava pra casa por não conseguir pagar". A partir disso, pensou em alguma ação que poderia "manter a locadora viva". 

Veja também

teaser image
Ceará

Bebê cearense recebe bênção do Papa Leão XIV no Vaticano

teaser image
Ceará

Operação Capital Limpa e Ordenada reforça educação ambiental em Fortaleza

teaser image
Ceará

Crianças e animais são resgatados de incêndio em casa, em Fortaleza

Apenas alunos de escola pública têm direto ao 'vale-game'

Inicialmente, qualquer criança que comprovasse estar matriculada em uma instituição de ensino pública ganhava uma hora de jogo grátis na locadora. Em julho de 2025, Vicente decidiu tornar as regras do "vale-game" diferentes, exigindo que os alunos também comprovassem fazer as tarefas diariamente. 

Em meio a cadeiras de plástico, músicas infantis e paredes cor-de-rosa, as crianças têm acesso a PlayStation 4, 5 e Xbox, com jogos que vão desde os mais antigos aos mais atuais.

Aquelas que estudam em escola particular pagam entre R$ 5 e R$ 10 pela hora, a depender do modelo do videogame. 

Aberta de segunda a sábado, das 16h às 22h, a "Railander Games" recebe dezenas de crianças e, "de vez em quando, alguns adultos". "Os mais novos sempre chegam em turmas de 20 a 40 crianças, que vão revezando: sai uma e entra outra a cada uma hora", conta Vicente. 

railander games.
Legenda: Nome da locadora foi inspirado no filme americano 'Highlander'.
Foto: Arquivo pessoal.

Além da renda dos pagantes, ele afirmou que, após a viralização de alguns vídeos, passou a receber doações constantes de seguidores de lugares como São Paulo e Minas Gerais, e até de outros países como Japão, Austrália e Portugal. As doações são utilizadas para manter a locadora e comprar os ingredientes das merendas.

"Com o tempo, algumas pessoas começaram a ver os vídeos e me mandar mensagem para saber se podiam fazer uma doação para ajudar nas despesas. Foi assim que tudo começou."

A inspiração para o nome do local veio do filme "Highlander", de 1986, que conta a história de Connor MacLeod, um guerreiro imortal escocês.

'Vicente Railander' recebe o carinho de pais e professores

Apesar de trazer nostalgia, a famosa locadora foi aberta há pouco tempo, em 2023. Além de empreendedor, o "Railander da locadora" é cantor, tecladista de forró e entregador de pães em Frecheirinha, que tem cerca de 15 mil habitantes. A locadora de videogame é conhecida no município e constantemente elogiada e visitada por pais e professores dos pequenos. 

Vicente conta que, mesmo com as doações, o trabalho só é possível graças ao apoio diário e caridoso da esposa e do filho, que ajudam na venda de doces, monitoramento dos clientes e preparação das merendas. 

crianças merendando na locadora railandr games
Legenda: As crianças merendam bolos, biscoitos, salgados, sucos e refrigerantes.
Foto: Arquivo pessoal.

A esposa, Conceição Façanha, inclusive, foi a motivação da ida do casal para Frecheirinha, ainda em 2019. Os dois moravam em Sobral, a cerca de 55km da Cidade, mas decdiram se mudar depois que Conceição começou a adoecer. "Fizemos isso pra ver se, estando perto da família, ela melhoraria. E hoje está bem melhor", diz Vicente.

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazai e Dahiana Araújo. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Ceará registra março menos chuvoso desde 2019

Historicamente, março é o mês com maior volume de chuvas na quadra chuvosa.

Thatiany Nascimento
Há 44 minutos
crinças jogando na locadora railander games.
Ceará

Dono de locadora de videogame no CE dá 'vale game' a crianças que fazem tarefa da escola

Vicente Façanha corrige as tarefas dos pequenos clientes, que ainda ganham lanche enquanto jogam videogame.

Geovana Almeida*
Há 44 minutos
Mulher de costas andando no Metro de Fortaleza.
Projeto Elas

Mudar trajeto e não andar sozinha: 40% das cearenses alteram a rotina por medo de violência na rua

Clarice Nascimento
Há 1 hora
Dois homens aparecem usando um guarda-chuva em um cenário chuvo no interior do Ceará
Ceará

Ceará registra chuvas em mais de 100 cidades nesta terça-feira (31); veja locais

Região do Sertão Central e Inhamuns teve as maiores precipitações.

Redação
Há 2 horas
Equipe de profissionais celebrando uma conquista em evento de sustentabilidade, com destaque para uma mulher recebendo prêmio e sorrindo para a câmera.
Ceará

Escola Yolanda Queiroz recebe prêmio por projeto de saúde ocular infantil

Entrega da condecoração aconteceu no Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE).

Redação
31 de Março de 2026
Vítima sendo atendida por equipe do Samu.
Ceará

Banhistas resgatam homem que se afogava na Beira Mar de Fortaleza

Vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada em estado grave ao hospital.

Redação
31 de Março de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Mais de 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas nesta terça (31); veja locais

Aviso do Inmet prevê precipitações que podem chegar a 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Redação
31 de Março de 2026
Sala de Espaço Girassol em Fortaleza com redes, almofadas e brinquedos coloridos para regular as emoções de pessoas com TEA.
Ceará

Novo Espaço Girassol e reforma de hospital devem ser entregues no 1º semestre em Fortaleza

Unidades de saúde complementarão a rede municipal.

Ana Alice Freire* e Nícolas Paulino
31 de Março de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Prouni 2026: resultado da lista de espera será divulgado nesta terça-feira (31)

Os pré-selecionados terão até 10 de abril para enviar a documentação necessária

Redação
31 de Março de 2026
pessoa pedalando em ciclofaixa, ao lado de carros.
Ceará

Bicicletas em Fortaleza: veja regras de circulação no trânsito

Ciclistas devem priorizar ciclofaixas e ciclovias.

Redação
31 de Março de 2026
foto de navio africano que ficou 2 meses à deriva e chegou ao Porto de Fortaleza.
Ceará

Navio africano que ficou 2 meses à deriva é resgatado e chega ao Porto de Fortaleza

Operação de busca e salvamento foi realizada pela Marinha na Capital.

Redação
30 de Março de 2026
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, duas pessoas sentadas em cadeiras durante uma entrevista, em ambiente interno, com fundo contendo logotipo e uma delas segurando papéis. À direita, uma pessoa em ambiente externo, usando casaco e gola alta, com o cabelo solto ao vento.
Ceará

Família de cearense desaparecida no Reino Unido faz vaquinha para custear gastos por novas buscas

Vitória Figueiredo Barreto desapareceu no dia 3 de março, e buscas físicas da Polícia de Essex foram parcialmente encerradas.

Mylena Gadelha
30 de Março de 2026
Bebê cearense recebe bênção do Papa Leão XIV no Vaticano
Ceará

Bebê cearense recebe bênção do Papa Leão XIV no Vaticano

Ana Angélica, de 11 meses, foi abençoada pelo pontífice após a realização da missa de Domingo de Ramos.

João Gabriel Tréz
30 de Março de 2026
Avenida Beira-Mar será cenário da largada da Maratona Internacional de Fortaleza.
Ceará

Além da festa, veja ações e entregas da Prefeitura para celebrar os 300 anos de Fortaleza

Aniversário da Capital terá programação cultural e entregas na segurança, saúde e esporte.

Ana Alice Freire* e Ana Beatriz Caldas
30 de Março de 2026
Evandro Leitão palestra segurando um microfone e aponta para a tela durante apresentação em evento, com um slide colorido ao fundo exibindo o número “500” e outras pessoas sentadas à mesa ao lado.
Ceará

13 de abril será feriado em Fortaleza, anuncia Evandro

Gestor confirmou que aniversário da cidade terá pausa no calendário.

Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
30 de Março de 2026
Ônibus.
Ceará

Linhas de ônibus têm itinerário ampliado até a Praça José de Alencar; veja quais

No total, 12 novos pontos de parada passam a ser atendidos com a ampliação.

Redação
30 de Março de 2026
Simone Mendes, Alcione e Zé Vaqueiro posando para fotos.
Ceará

Aniversário de 300 anos de Fortaleza terá shows em três bairros; veja atrações

Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal receberão palcos.

Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
30 de Março de 2026
Homem sorridente falando ao microfone em entrevista de rádio ou podcast, cenário moderno com cores azul e verde ao fundo, profissional e confiante.
Ceará

Evandro decreta ponto facultativo para servidores na quinta-feira (2), em Fortaleza

Medida ocorre em função das celebrações da Semana Santa.

Redação
30 de Março de 2026
Tradição da Sexta-feira Santa inclui abstinência de carne como gesto de fé.
Ceará

Saiba por que não pode comer carne na Semana Santa

Tradição católica está ligada à penitência e ao significado espiritual do período.

Redação
30 de Março de 2026
Elmano de Freitas.
Ceará

Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa (2), no Ceará

Medida garante funcionamento das atividades essenciais.

Redação
30 de Março de 2026