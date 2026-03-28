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Crianças e animais são resgatados de incêndio em casa, em Fortaleza

A avó e a tia das crianças também foram retiradas. As duas não tinham percebido o incêndio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
Ceará
Foto de casa durante incêndio no Vila Velha, em Fortaleza.
Legenda: O resgate foi realizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Foto: PMCE.

Duas crianças e alguns animais foram resgatados de um incêndio em uma residência localizada no bairro Vila Velha, Fortaleza, na madrugada deste sábado (28). A ocorrência foi registrada por volta das 4h10 e não houve vítimas fatais.

O resgate foi realizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de equipes da Força Tática do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM). 

Além das crianças, os policiais resgataram quatro gatos, um cachorro e quatro pássaros que estavam no imóvel. 

“No local, os policiais ouviram pedidos de socorro vindos de duas crianças, de 10 e 8 anos, que estavam dormindo e acordaram com o ocorrido. As vítimas foram retiradas com segurança da residência”, informou a corporação.

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No andar inferior da residência, a avó e a tia das crianças também foram retiradas sem ferimentos. Elas não tinham percebido o incêndio no andar superior.

“Após a ocorrência, os policiais militares procuraram atendimento médico devido à inalação de fumaça, sendo atendidos em unidade de saúde, medicados e liberados”, de acordo com a PMCE. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado e atuou no controle das chamas.

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