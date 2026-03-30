Operação Capital Limpa e Ordenada reforça educação ambiental em Fortaleza

Fortaleza enfrenta um desafio contínuo na manutenção da limpeza urbana, que envolve diretamente o comportamento da população, desde crianças até adultos. Com esse foco, a Prefeitura de Fortaleza tem intensificado as ações da Operação Capital Limpa e Ordenada, ampliando estratégias de educação ambiental e mobilização comunitária para reduzir o descarte irregular e fortalecer o cuidado com os espaços públicos.

A iniciativa reúne diferentes órgãos municipais e atua de forma integrada em bairros da capital, combinando serviços de limpeza com ações educativas e de orientação. Além das equipes operacionais, a iniciativa conta com a atuação dos agentes de Relações Comunitárias e Cidadania, que realizam abordagens para orientar os moradores e comerciantes sobre o descarte correto de resíduos e os dias de coleta.

“Durante as abordagens, muitas das demandas que aparecem, como melhoria na limpeza, descarte correto e organização dos espaços, já estão sendo enfrentadas diretamente pela Prefeitura por meio da operação. Hoje, a Prefeitura de Fortaleza tem uma atuação integrada que inclui limpeza intensiva das vias, retirada de resíduos acumulados, podas, recuperação de meio-fio e drenagem garantindo não só a limpeza, mas também a requalificação dos espaços urbanos”, explica André Barbosa, secretário municipal de Relações Comunitárias.

Educação ambiental nas escolas

As ações educativas têm sido intensificadas no ambiente escolar, com atividades conduzidas pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e pela Autarquia Municipal de Trânsito e de Cidadania (AMC) em escolas localizadas próximas aos pontos onde ocorrem os serviços. Além do plantio, os alunos são orientados sobre o manejo e a conservação das mudas, fortalecendo o vínculo com o cuidado ambiental e incentivando a participação da comunidade escolar na ampliação das áreas verdes da cidade, com impactos positivos para o bem-estar urbano. Desde o início, cerca de 1.870 alunos, de 29 escolas, participaram das atividades, que resultaram no plantio de quase 90 árvores.

Legenda: Os estudantes recebem todas as orientações educativas. Foto: Cinthia Barros

Paralelamente, a Operação Capital Limpa e Ordenada atua nas ruas com o apoio de diversos órgãos municipais, como a Agefis, que intensifica a fiscalização de estabelecimentos comerciais, incluindo a verificação de documentos obrigatórios, como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), além de licenças e alvarás emitidos pela Seuma.

Desafio coletivo

Apesar dos avanços, a mudança de hábitos ainda é apontada como um dos principais desafios. “A principal barreira ainda é a necessidade de uma mudança cultural mais profunda em relação ao cuidado com o meio ambiente e com o espaço urbano. Esse é um desafio observado não apenas em Fortaleza, mas em diversas cidades do país”, pontua João Vicente, titular da Seuma.