Bebê cearense recebe bênção do Papa Leão XIV no Vaticano

Uma bebê cearense de 11 meses recebeu uma bênção do Papa Leão XIV nesse domingo (29), no Vaticano, após a realização da missa de Domingo de Ramos.

Ana Angélica, filha de Ana Beatriz e Rony Brandão, foi levada aos braços do pontífice para ser abençoada entre os mais de 40 mil fieis que acompanhavam o rito na Praça de São Pedro.

A família é natural do município de Cruz, no Ceará, e viajou para a Europa a passeio há uma semana. Na passagem pelo continente, aproveitou para ir para a Itália, onde acompanharam a missa.

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“O próprio segurança chegou pra gente e disse pra botar a neném próxima à grade, e aí entendi que poderia dar certo de ela ver o papa de perto. Nunca a gente saiu de casa planejando, mas foi uma bênção divina”, compartilha Ana Beatriz ao Diário do Nordeste.

“Foi um momento de muita emoção. Eu chorei, o pai dela chorou e, depois que a gente postou, muita gente se emocionou, porque é uma bênção muito especial, um momento único que vai ser guardado para sempre”, afirma a mãe.

Um registro mostra quando o pai entrega a bebê a um segurança, que a aproxima do Papa Leão XIV. O pontífice recebe a menina e a abençoa. “A Ana Angélica vai ter aquele quadro lá em casa, com a foto dela sendo abençoada pelo Papa Leão”, celebra Ana Beatriz.

“Estar em Roma no Domingo de Ramos inicialmente foi uma coincidência abençoada , depois da compra da passagem que vimos que benção que seria participar desse momento especial no Vaticano”, explica Rony.