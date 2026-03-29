Semana Santa: Entenda o significado do Domingo de Ramos
Celebração abre a Semana Santa e recorda a entrada de Jesus em Jerusalém.
Celebrado hoje (29), o Domingo de Ramos sempre ocorre uma semana antes da Páscoa. É uma das datas mais tradicionais do calendário católico.
Também chamado de Domingo da Paixão do Senhor, marca o início da Semana Santa e relembra a chegada de Jesus a Jerusalém, onde, segundo a fé cristã, ocorreram sua crucificação, morte e ressurreição.
De acordo com o padre Dom Gabriel Alves do Amaral, do Mosteiro de São Bento de Fortaleza, a data representa um momento simbólico para os fiéis.
“Representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando foi recebido com ramos. Na tradição judaica, ramos simbolizam realeza. Para os cristãos, indicam a realeza espiritual de Cristo”.
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O significado dos ramos
Presente nas celebrações, o uso dos ramos está ligado a esse simbolismo de vitória e realeza, incorporado ao cristianismo como forma de reconhecer Jesus como o Messias e marcar o início de um dos períodos mais importantes da fé cristã.