Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação

Logo após a sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator no Oscar 2026, nesta quinta-feira (22), Wagner Moura foi anunciado como parte do elenco da nova série animada “Star Wars: Maul – Shadow Lord”. Veja o trailer acima.

O ator assume o papel do capitão Brander Lawson, o primeiro projeto do ator desde a indicação ao Oscar por “O Agente Secreto”, indicado em quatro categorias na cerimônia que ocorre em 15 de março.

Legenda: Papel na série animaca é o primeiro do ator após indicação ao Oscar por O Agente Secreto. Foto: Michael Tran / AFP.

Com estreia marcada para o dia 6 de abril, a produção traz Moura na dublagem do detetive da polícia que, ao lado do droide Two-Boots, investiga os passos do protagonista da série.

A animação acompanha Darth Maul após os acontecimentos de The Clone Wars e mostra o vilão tentando reconstruir seu império criminoso depois da queda retratada na saga.

Legenda: Vilão apareceu pela primeira vez em A Ameaça Fantasma, lançado em 1999. Foto: Reprodução / Divulgação.

O personagem, que fez sua primeira aparição em “Star Wars: A Ameaça Fantasma”, de 1999, e que volta a ser dublado por Sam Witwer.