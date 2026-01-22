Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação
É o primeiro papel do ator após indicação ao Oscar.
Logo após a sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator no Oscar 2026, nesta quinta-feira (22), Wagner Moura foi anunciado como parte do elenco da nova série animada “Star Wars: Maul – Shadow Lord”. Veja o trailer acima.
O ator assume o papel do capitão Brander Lawson, o primeiro projeto do ator desde a indicação ao Oscar por “O Agente Secreto”, indicado em quatro categorias na cerimônia que ocorre em 15 de março.
Com estreia marcada para o dia 6 de abril, a produção traz Moura na dublagem do detetive da polícia que, ao lado do droide Two-Boots, investiga os passos do protagonista da série.
A animação acompanha Darth Maul após os acontecimentos de The Clone Wars e mostra o vilão tentando reconstruir seu império criminoso depois da queda retratada na saga.
O personagem, que fez sua primeira aparição em “Star Wars: A Ameaça Fantasma”, de 1999, e que volta a ser dublado por Sam Witwer.