Fortaleza usa 'fator Castelão' para somar 13 dos 15 pontos possíveis em casa na Série B

O Fortaleza segue transformando a Arena Castelão em um verdadeiro trunfo para sua caminhada na Série B de 2026. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Londrina, o Tricolor atingiu a impressionante marca de 13 pontos conquistados em 15 disputados como mandante. Para o auxiliar técnico Estephano Djian, a simbiose entre o time e o estádio é a chave do sucesso: "Os jogadores se sentem confortáveis jogando aqui no Castelão e a gente sabe que na Série B a gente precisa ganhar dentro de casa".

O auxiliar reforçou que a regularidade é o segredo da competição, afastando qualquer clima de desconfiança: "Não tem terra arrasada falando de Série B. Jogando em casa a gente precisa estar sempre pontuando... é um campeonato que você precisa ser regular".

A volta do "Paredão" e o susto com Fuentes

Um dos momentos mais aguardados pela torcida foi o retorno de João Ricardo à meta tricolor após um longo período fora por lesão. Djian explicou que a decisão do técnico Thiago Carpini visou dar ritmo ao goleiro: "O Thiago optou por fazer essa troca em colocar ele no gol para ele voltar para começar a jogar... ele voltou agora, ele tá bem, ele tá apto e aí a disputa é natural".

Já sobre a saída de Fuentes, que fazia uma grande partida e sofreu o pênalti do segundo gol, o auxiliar tranquilizou os torcedores. O lateral sofreu um choque de cabeça e, segundo Djian, "ele acabou sentindo uma certa tontura, mas nada preocupante, e a gente optou por tirar ele do campo".

Rodriguinho: O "Coringa" que quer ser titular

Outro nome que ganhou destaque foi Rodriguinho, que tem atuado em diversas posições. O auxiliar elogiou a postura do jovem, afirmando que ele "vem mostrando que ele quer tá atuando, que quer tá jogando, e essa acho que é a dor de cabeça que todo treinador quer ter".