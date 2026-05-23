Vitória do Fortaleza segue roteiro da luta pelo acesso na Série B

A vitória do Fortaleza contra o Avaí por 3 a 0, neste sábado (23), na Arena Castelão, segue o roteiro perfeito da luta pelo acesso da Série B. Em casa, contra um adversário mais frágil tecnicamente, teve grande exibição, contou com golaços e retornou ao pelotão de frente da classificação, assumindo agora a vice-liderança da tabela.

Aos que desejam o retorno à elite, o caminho precisa ser esse. No caso tricolor, ainda com novidades em campo, como o goleiro João Ricardo retornando à titularidade.

No quesito técnico, o melhor foi o atacante Vitinho. Autor de um golaço, ditou o ritmo do time e assumiu a artilharia isolada da equipe, agora com sete tentos.