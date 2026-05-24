Convocados de Ancelotti decepcionam em Flamengo x Palmeiras e viram alvo de críticas

A vitória dominante do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, no principal duelo do futebol brasileiro neste fim de semana, também trouxe repercussões diretas para a Seleção Brasileira, que vive dias de véspera de Copa do Mundo. Três jogadores convocados recentemente por Carlo Ancelotti estiveram em campo — Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá — e nenhum deles conseguiu se destacar positivamente.

A atuação coletiva abaixo do esperado rapidamente repercutiu entre torcedores e comentaristas esportivos, especialmente pelo fato de os atletas fazerem parte da primeira lista do novo treinador da Seleção.

Legenda: Léo Pereira é um dos titulares do Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo

Convocados em dificuldade

No lado rubro-negro, Léo Pereira teve dificuldades durante praticamente toda a partida. A defesa flamenguista sofreu com a intensidade e a velocidade do Palmeiras, e foi criticado nas redes sociais pela fragilidade defensiva apresentada em um jogo de alto nível competitivo.

Já Alex Sandro, que vinha sendo observado com expectativa após ganhar espaço na convocação, também não conseguiu corresponder. O defensor teve atuação discreta e participou de um sistema defensivo que pouco conseguiu conter o domínio palmeirense.

Entre os nomes mais comentados da noite esteve Lucas Paquetá. O meia, que costuma ser tratado como um dos jogadores de confiança de Ancelotti para o novo ciclo da Seleção, teve atuação apagada, com pouca participação ofensiva e dificuldades na construção das jogadas. O desempenho gerou questionamentos de parte da imprensa esportiva e de torcedores nas redes sociais, que esperavam maior protagonismo do camisa 10 em um confronto de peso.

A repercussão aumenta a pressão sobre os convocados justamente no momento em que Ancelotti começa a moldar a identidade da nova Seleção Brasileira. Em meio à expectativa pela retomada do protagonismo do Brasil no cenário internacional, atuações ruins em jogos grandes naturalmente passam a ter peso ainda maior na avaliação pública.

Mesmo sem mudar o planejamento da comissão técnica, o clássico deste fim de semana deixou um alerta: alguns dos nomes escolhidos pelo treinador italiano ainda precisarão convencer dentro de campo para conquistar definitivamente a confiança da torcida brasileira.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Panamá — 31 de maio, no Maracanã

Brasil x Egito — 6 de junho, em Cleveland

Estreia na Copa do Mundo: Brasil x Marrocos — 13 de junho, em Nova Jersey

Últimos jogos dos atletas do Flamengo antes da apresentação à Seleção

Antes de se apresentarem à comissão técnica de Carlo Ancelotti, os jogadores do Flamengo ainda terão mais dois compromissos pelo clube:

Flamengo x Cusco — 26 de maio — Copa Libertadores

Flamengo x Coritiba — 30 de maio — Campeonato Brasileiro

A expectativa é que as atuações nesses confrontos sejam observadas de perto por torcida e imprensa, principalmente após o desempenho abaixo do esperado no clássico diante do Palmeiras.