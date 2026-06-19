Palpitômetro: especialistas apontam vitória do Brasil sobre o Haiti na Copa do Mundo

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 terminou, e o Brasil está em terceiro no Grupo C. O próximo desafio da equipe comandada por Carlo Ancelotti será o Haiti. Os especialistas do Jogada opinaram sobre qual deve ser o resultado diante da seleção da América Central.

A Seleção empatou com Marrocos, adversário mais forte do grupo, na primeira rodada e ficou no 1 a 1. Com o resultado, ficou em terceiro no grupo com um ponto somado. Já os haitianos foram derrotados por 1 a 0 pela Escócia, que lidera. Para os nove especialistas que palpitaram, o Brasil vai vencer o duelo.

"A seleção Brasileira tem um favoritismo claro diante do Haiti pela diferença técnica que existe entre os elencos, que reflete diretamente no futebol jogado. Nos últimos dois anos, o Haiti só venceu seleções que, assim como ele, não tem tradição no futebol e que também estão em posições abaixo no ranking da Fifa", destacou o narrador e comentarista Brenno Rebouças.

"É claramente o adversário mais frágil do grupo. Garante vitória do Brasil? Não! Mas será uma grande zebra se a Canarinho se atrapalhar nesta partida", completou

O técnico italiano ainda não terá Neymar à disposição. No entanto, diante de um adversário mais frágil, pode ser uma boa oportunidade para testar atletas que ainda não foram utilizados, como Endrick. O jovem atleta do Real Madrid vive a expectativa pela estreia e tem sido bastante pedido pela torcida.

Caso avance de fase em 1º ou 2º, o Brasil pode ter Holanda ou Japão pelo caminho nos 32 avos de final. Também pode esbarrar em França, Noruega ou Alemanha nas oitavas, além de Noruega ou Alemanha nas oitavas. Nas semis, o Brasil pode encarar Argentina ou Portugal.

Brasil e Haiti se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Filadélfia. O duelo será nesta sexta-feira (19).

Legenda: Especialistas do Jogada dão palpite sobre Brasil x Haiti. Foto: Jogada