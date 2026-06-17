Técnico do tetra da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira é hospitalizado no Rio

Ex-treinador da Seleção tem 83 anos

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 21:32
capa da noticia
Legenda: Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira.
Foto: AGENCIA ESTADO / XINHUA / XINHUA VIA AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Tetracampeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Carlos Alberto Parreira está hospitalizado. Ele foi internado nesta quarta-feira (17), no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o ex-treinador tem linfoma de Hodgkin. 

Parreira foi diagnosticado com a doença em 2023. Esse tipo de linfoma, que é um câncer, agride o sistema de defesa do organismo. O ex-treinador do Brasil chegou a apresentar melhora no estado de saúdo em 2024, após quimioterapia. 

Além de ter comandado o Brasil na Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção voltou a erguer a taça após 24 anos, Parreira também venceu Copa América (2004) e Copa das Confederações (2005). 

Ele também fez parte da comissão técnica do Brasil no tricampeonato, em 1970, no México, como preparador físico. Já em 2013 foi coordenador técnico da seleção no título da Copa das Confederações. 

No futebol internacinoal, Parreira também trabalhou nas seleções dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e da da África do Sul. No brasileiro, liderou eqiupes como Fluminense, Corinthians e Internacional.

Veja nota do hospital: 

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)."

Veja também

Imagem da notícia: Danilo projeta duelo da Seleção contra o Haiti e exalta Endrick: “Joia rara do futebol brasileiro”
Jogada

Danilo projeta duelo da Seleção contra o Haiti e exalta Endrick: “Joia rara do futebol brasileiro”
Imagem da notícia: Neymar treina com bola em atividade da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Jogada

Neymar treina com bola em atividade da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Imagem da notícia: Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas
Jogada

Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Técnico do tetra da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira é hospitalizado no Rio
Jogada

Técnico do tetra da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira é hospitalizado no Rio

Ex-treinador da Seleção tem 83 anos

Crisneive Silveira

Há 43 minutos

Imagem da notícia Danilo projeta duelo da Seleção contra o Haiti e exalta Endrick: “Joia rara do futebol brasileiro”
Jogada

Danilo projeta duelo da Seleção contra o Haiti e exalta Endrick: “Joia rara do futebol brasileiro”

Seleção volta a campo na sexta-feira (19)

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará e Fortaleza seguem top-5 seguidores e engajamento entre times do Nordeste no Instagram
Jogada

Ceará e Fortaleza seguem top-5 seguidores e engajamento entre times do Nordeste no Instagram

Levantamento do Lida Estratégia destaca a força digital da dupla cearense

Brenno Rebouças

Há 2 horas

Imagem da notícia Pedro Henrique negocia com o Fortaleza após deixar o Ceará
Jogada

Pedro Henrique negocia com o Fortaleza após deixar o Ceará

Outros clubes também demonstraram interesse no atleta

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Mãe de Vozinha consegue visto e assistirá seu filho na Copa do Mundo
Jogada

Mãe de Vozinha consegue visto e assistirá seu filho na Copa do Mundo

A autorização do visto passou por apelo popular e trabalho nos bastidores de políticos norte-americanos.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Harry Kane marca dois gols, e Inglaterra vence a Croácia na estreia da Copa do Mundo 2026
Jogada

Harry Kane marca dois gols, e Inglaterra vence a Croácia na estreia da Copa do Mundo 2026

Grupo inglês superou o duelo com placar de 4 a 2

Crisneive Silveira