Técnico do tetra da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira é hospitalizado no Rio

Tetracampeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Carlos Alberto Parreira está hospitalizado. Ele foi internado nesta quarta-feira (17), no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o ex-treinador tem linfoma de Hodgkin.

Parreira foi diagnosticado com a doença em 2023. Esse tipo de linfoma, que é um câncer, agride o sistema de defesa do organismo. O ex-treinador do Brasil chegou a apresentar melhora no estado de saúdo em 2024, após quimioterapia.

Além de ter comandado o Brasil na Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção voltou a erguer a taça após 24 anos, Parreira também venceu Copa América (2004) e Copa das Confederações (2005).

Ele também fez parte da comissão técnica do Brasil no tricampeonato, em 1970, no México, como preparador físico. Já em 2013 foi coordenador técnico da seleção no título da Copa das Confederações.

No futebol internacinoal, Parreira também trabalhou nas seleções dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e da da África do Sul. No brasileiro, liderou eqiupes como Fluminense, Corinthians e Internacional.

Veja nota do hospital:

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)."