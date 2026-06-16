Neymar treina com bola em atividade da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O atacante Neymar foi a grande novidade do treino da Seleção Brasileira nos EUA, nesta terça-feira (16), durante a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Brasil participou de uma atividade com bola no gramado pela primeira vez desde que a delegação nacional chegou em solo norte-americano.

Vale ressaltar que o jogador de 34 anos ainda não participou dos treinamentos do técnico italiano Carlo Ancelotti. A movimentação faz parte da transição do atleta, ainda sem data para ser liberado.

Quando Neymar pode jogar pelo Brasil?

No momento, Neymar se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita sofrida durante partida do Santos contra o Coritiba, pela Série A, antes da convocação final, no dia 17 de maio. O discurso inicial era de um edema, que se tornou contusão após os exames feitos pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

Por conta disso, foi desfalque no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, no sábado (13), pela 1ª rodada da Copa do Mundo. E também é dúvida nesta sexta-feira (19), às 21h30, diante do Haiti, nos EUA.

O Grupo C é completado pela Escócia, na 3ª rodada. Logo, a maior probabilidade de momento é que o astro atue na quarta (24), às 19h, em Miami, frente aos escoceses.