Sem Brítez, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com CRB; veja lista

A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta sexta-feira (19), para Maceió, em Alagoas, onde encara o CRB pela 14ª rodada da Série B. A partida será no domingo (21), às 16h, no Rei Pelé.
A base da equipe é a mesma dos últimos jogos. A comissão técnica também tem os retornos do meia Rodriguinho e do atacante Juan Miritello, que estavam suspensos.
Em contrapartida, o Leão tem uma baixa de peso: o zagueiro Brítez, com uma lombalgia aguda. O time tricolor tenta uma recuperação após perder para o América-MG, na Arena Castelão, por 3 a 0, na última rodada da competição.
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- Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
- Laterais: Fuentes, Mucuri e Mailton
- Zagueiros: Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
- Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucca Prior, Ronald, Rodrigo, Pochettino, Pierre, Rodriguinho, Rossetto e Ryan
- Atacantes: Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton
Balanço do Departamento Médico
- Brítez: lombalgia aguda
- Tomás Cardona: em transição pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo