Sem Brítez, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com CRB; veja lista

A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta sexta-feira (19), para Maceió, em Alagoas, onde encara o CRB pela 14ª rodada da Série B. A partida será no domingo (21), às 16h, no Rei Pelé.

A base da equipe é a mesma dos últimos jogos. A comissão técnica também tem os retornos do meia Rodriguinho e do atacante Juan Miritello, que estavam suspensos.

Em contrapartida, o Leão tem uma baixa de peso: o zagueiro Brítez, com uma lombalgia aguda. O time tricolor tenta uma recuperação após perder para o América-MG, na Arena Castelão, por 3 a 0, na última rodada da competição.

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Balanço do Departamento Médico