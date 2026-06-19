Sem Brítez, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com CRB; veja lista

A partida ocorre no domingo (21), pela Série B

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 15:24)
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Legenda: João Ricardo é um dos principais jogadores do elenco do Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza
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A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta sexta-feira (19), para Maceió, em Alagoas, onde encara o CRB pela 14ª rodada da Série B. A partida será no domingo (21), às 16h, no Rei Pelé.

A base da equipe é a mesma dos últimos jogos. A comissão técnica também tem os retornos do meia Rodriguinho e do atacante Juan Miritello, que estavam suspensos.

Em contrapartida, o Leão tem uma baixa de peso: o zagueiro Brítez, com uma lombalgia aguda. O time tricolor tenta uma recuperação após perder para o América-MG, na Arena Castelão, por 3 a 0, na última rodada da competição. 

Relacionados do Fortaleza

  • Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
  • Laterais: Fuentes, Mucuri e Mailton
  • Zagueiros: Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
  • Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucca Prior, Ronald, Rodrigo, Pochettino, Pierre, Rodriguinho, Rossetto e Ryan
  • Atacantes: Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

Balanço do Departamento Médico

  • Brítez: lombalgia aguda
  • Tomás Cardona: em transição pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo
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