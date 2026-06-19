Qual a escalação da Seleção Brasileira contra o Haiti? Monte você

A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos EUA, pela Copa do Mundo de 2026. O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo C da competição, com o Brasil buscando a primeira vitória após o empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia. E o Diário do Nordeste pergunta: qual a sua escalação ideal para o confronto?

Seja o técnico italiano Carlo Ancelotti por um dia e defina qual a sua formação ideal abaixo, com a nova ferramenta do Sistema Verdes Mares (SVM). O processo é bem simples, basta escolher a escação inicial (4-4-2, 4-3-3 ou 4-2-4). Depois disso, seleciona cada jogador que deseja e monta o time nacional.

Com os 11 titulares definidos, pode fazer o download da imagem ou compartilhar direto nas redes sociais. A novidade está disponível em todos os materiais da Seleção Brasileira.