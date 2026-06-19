Qual a escalação da Seleção Brasileira contra o Haiti? Monte você

Plataforma do Diário do Nordeste permite a definição da formação

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 11:30 (Atualizado às 11:54)
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Legenda: O atacante Vini Júnior é uma das principais estrelas da Seleção Brasileira
Foto: Anthony Wallace / AFP
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A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos EUA, pela Copa do Mundo de 2026. O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo C da competição, com o Brasil buscando a primeira vitória após o empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia. E o Diário do Nordeste pergunta: qual a sua escalação ideal para o confronto?

Seja o técnico italiano Carlo Ancelotti por um dia e defina qual a sua formação ideal abaixo, com a nova ferramenta do Sistema Verdes Mares (SVM). O processo é bem simples, basta escolher a escação inicial (4-4-2, 4-3-3 ou 4-2-4). Depois disso, seleciona cada jogador que deseja e monta o time nacional.

Com os 11 titulares definidos, pode fazer o download da imagem ou compartilhar direto nas redes sociais. A novidade está disponível em todos os materiais da Seleção Brasileira.

Escale a sua seleção
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