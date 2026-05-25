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Colômbia na Copa: atletas de Flamengo, Vasco, Palmeiras e Athletico-PR são lembrados em convocação

A estreia no Mundial será diante do Uzbequistão, no dia 17 de junho

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 15:55)
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Legenda: James Rodríguez possui 125 jogos e 32 gols pela Seleção.
Foto: AFP

A Seleção Colombiana confirmou nesta segunda-feira (25) a lista de convocados para a Copa do Mundo. O técnico Néstor Lorenzo chamou quatro representantes do futebol brasileiro, além de astros do cenário mundial.

Jhon Arias, Carrascal, Andrés Gómez e Portilla, que defendem Palmeiras, Flamengo, Vasco da Gama e Athletico-PR, respectivamente, tiveram os nomes confirmados na lista final da Colômbia. Todos os quatro atletas disputarão o primeiro Mundial da carreira.

Presença constante nas Eliminatórias e amistosos, James Rodríguez, ao lado de Luis Díaz, aparece como o principal nome do time colombiano. Atualmente, atuando no Minnesota United, dos Estados Unidos, o meia vai para a sua terceira Copa. Pela Colômbia, são 125 jogos e 32 gols na história.

A equipe sul-americana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão. A estreia no torneio será diante do Uzbequistão, no dia 17 de junho, no Estádio Azteca.

Confira os convocados:

Goleiros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas FC) e Ospina (Atl. Nacional)

Defensores: Muñoz (Crystal Palace), Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Nantes), Lucumí (Bologna), Mojica (Mallorca), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari) e Willer Ditta (Cruz Azul)

Meio-campistas: Gustavo Puerta (Racing), James Rodríguez (Minnesota Utd), Campaz (Ros. Central), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Portilla (Athletico PR), Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate) e Richard Ríos (Benfica)

Atacantes: Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar), Cucho Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern) e Luis Suárez (Sporting)

 

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