Ceará e Fortaleza figuram entre as cinco maiores torcidas do Nordeste em seguidores e engajamento

Ceará e Fortaleza seguem em evidência no cenário digital do futebol nordestino. De acordo com o mais recente levantamento do Lida Estratégia, referente ao mês de abril, os dois clubes aparecem novamente entre os cinco maiores da região quando o assunto é presença e engajamento no Instagram.

Entre a dupla cearense, o melhor posicionado é o Fortaleza. O Leão do Pici ocupa a 4ª colocação em número de seguidores, com 1,73 milhão. No ranking de engajamento, o clube sobe uma posição e aparece em 3º lugar, com média de 6.399 interações por publicação, o que representa cerca de 0,37% da sua base.

Já o Ceará figura na 5ª posição em número de seguidores, somando 1,60 milhão, mantendo a mesma colocação dos últimos meses. Em engajamento, o Alvinegro também aparece em 5º, com média de 5.320 interações por post.

A liderança geral em seguidores segue com o Bahia, que ultrapassa a marca de 2,05 milhões. Já em massa ativa, o destaque fica com o Santa Cruz, que possui média de 8.810 participações em suas publicações.

Critérios da pesquisa

O estudo do Lida Estratégia analisa mensalmente o desempenho digital dos principais clubes do Nordeste com base em três indicadores: