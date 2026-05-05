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Ceará conquista título no Super Nacional de Base de Futebol 7 e garante vagas na Libertadores

Sub-13 cearense ficou com a taça, enquanto o Sub-17 encerrou a competição com o vice-campeonato

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 15:48)
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Legenda: Vassalo Club na comemoração de seu título
Foto: Divulgação

O estado do Ceará confirmou sua força no futebol 7 de base ao alcançar o lugar mais alto do pódio no Super Nacional de Base. Disputado em Fortaleza no último fim de semana, o torneio reuniu 40 equipes de todo o país e terminou com clubes cearenses em evidência. A campanha terminou com um título, um vice e vagas inéditas na Libertadores da modalidade.

Principal destaque da competição, o Vassalo Sport foi campeão na categoria Sub-13. Com atuação segura na final, a equipe venceu o representante do Rio Grande do Norte por 2 a 0, premiando o trabalho desenvolvido na base.

Na categoria Sub-17, o Sol Nascente bateu na trave e ficou com o vice-campeonato. Após uma campanha consistente ao longo da competição, o time chegou à decisão, mas acabou superado pela Cophasa, do Amazonas.

Com os resultados, o Ceará assegura duas vagas na Libertadores de Futebol 7, que será disputada em setembro, em Florianópolis (SC). Além disso, a equipe adulta masculina da UZR, terceira colocada no Campeonato Brasileiro de 2025, também já havia garantido presença na competição continental.

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