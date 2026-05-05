'Time de Série A', afirma técnico do Confiança antes de duelo contra o Fortaleza

Nos preparativos para a partida decisiva entre Confiança e Fortaleza, o técnico da equipe sergipana, Cláudio Caçapa, concedeu entrevista após o duelo contra a Inter de Limeira, pela Série C, e destacou a qualidade do adversário. O confronto válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste acontece na próxima quinta-feira (7), às 19h30, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE).

Sem vencer há quatro jogos, com três derrotas e um empate, o Confiança chega pressionado para o confronto. Ainda assim, Caçapa fez questão de valorizar o Fortaleza, classificando o adversário como equipe de elite.

“Preciso pensar na Copa do Nordeste. Será um jogo dificílimo, porque o Fortaleza, para mim, não é um time de Série B. Mesmo disputando a Série B, é um time de Série A. Então é um jogo complicado, e já temos que começar a pensar na melhor forma de montar a equipe para fazer um grande jogo, como foi contra o Vitória, e buscar a classificação”, afirmou Caçapa.

A partida citada pelo treinador foi pela 5ª rodada do Nordestão. Na ocasião, o Confiança buscou um empate complicado diante do Vitória. Internamente, a avaliação foi de uma das melhores atuações da equipe na temporada, diante de um adversário da elite do futebol brasileiro.

Vivo em todas as competições

O Confiança mantém um calendário cheio em 2026, disputando Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mesma quantidade de torneios do Fortaleza.

No Nordestão, o time sergipano terminou como líder do Grupo B, que contava com Juazeirense, Botafogo-PB, CRB e Piauí. Foram oito pontos conquistados em cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Na Copa do Brasil, o Confiança eliminou Tombense e Vila Nova, garantindo vaga para enfrentar o Grêmio na 5ª fase. No jogo de ida, os gaúchos venceram por 2 a 0. A volta está marcada para o dia 14 de maio, em Sergipe.

Já na Série C, a campanha é mais complicada. O Confiança ocupa a 18ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento, com três pontos em cinco jogos.

Venda de ingressos

A venda de ingressos já foi iniciada para o duelo entre Confiança e Fortaleza. O bilhete mais econômico custa R$ 50.