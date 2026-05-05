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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Jogada
Legenda: Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam em busca de uma vaga na final da Champions League
Foto: Javier Soriano / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (5)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 15h | Al Khaleej x Al Hilal | Canal GOAT

CHAMPIONS LEAGUE

  • 16h | Arsenal x Atlético de Madrid | SBT, TNT e HBO Max

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Sporting Cristal x Palmeiras | Paramount+
  • 19h | Rosario Central x Libertad | Paramount+
  • 21h | Barcelona-EQU x Boca Juniors | Paramount+
  • 21h | Universidad Central x Independiente del Valle | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Always Ready x Lanús | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Deportivo Riestra x Grêmio | Paramount+
  • 19h | Juventud-URU x Atlético-MG | ESPN e Disney+
  • 19h | Independiente Petrolero x Caracas | Paramount+
  • 21h30 | Deportivo Recoleta x Santos | SBT, ESPN e Disney+
  • 21h30 | Academia Puerto Cabello x Cienciano | ESPN 3 e Disney+
  • 23h | Deportivo Cuenca x San Lorenzo | ESPN 4 e Disney+

CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

  • 22h30 | Tigres-MEX x Nashville | Disney+
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