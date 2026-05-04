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Atenção com a marca da cal: Ceará teve 4 pênaltis contra em 7 rodadas na Série B; veja Ranking

Vovô é o segundo time com mais pênaltis contra na Série B 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:32)
Jogada
Legenda: Contra o Sport, o Ceará teve o 4º pênalti contra em 7 rodadas da Série B
Foto: Paulo Paiva / SCR.

O Ceará já teve 4 pênaltis marcados contra ele em 7 jogos na Série B, evidenciando uma falta de atenção e cuidado do sistema defensivo em marcações dentro da área. O Vovô é o segundo time em pênaltis contra, atrás apenas do Avaí.

Na Série B 2026, já foram marcados 25 pênaltis, sendo 20 convertidos e 5 perdidos. Os dados são do transfermarkt.

O Avaí lideram o ranking, com 5 pênaltis marcados contra, seguido pelo Ceará com 4. Treze clubes tiveram pênaltis marcados contra em 7 rodadas na Série B. Sete ainda não tiveram pênaltis marcados contra: Fortaleza, Operário-PR, Criciúma, Náutico, Novorizontino, CRB e Goiás.

Pênaltis marcados

Cuiabá 0x2 Ceará (2 pênaltis marcados)

O primeiro pênalti marcado contra o Ceará foi diante do Cuiabá, em falta cometida por Richardson, mas Richard pegou a cobrança de Rodrigo Rodrigues, mantendo o placar em 0x0.

No mesmo jogo, quando o jogo já estava 2x0 para o Vozão, Luiz Otávio cometeu pênalti e Richard defendeu.

Ceará 3x3 Vila Nova (1 marcado)

O Ceará vencia o Vila por 3x1 no Castelão, quando o árbitro deu pênalti de Rafael Ramos em toque de mão. João Vieira bateu e marcou diante de Bruno Ferreira.

Sport 2x0 Ceará (1 marcado)

O último foi contra o Sport, pênalti convertido por Barletta em Bruno Ferreira, após falta de Fernando em Marlon.

Ranking de pênaltis contra

 1) Avai  (cinco pênaltis)
 2) Ceará (quatro)
 3) América-MG (dois)
 4) Athletic-MG (dois)
 5) São Bernardo-SP (dois) 
 6) Ponte Preta (dois)
 7) Juventude (dois)
 8) Vila Nova-GO (um)
 9) Botafogo-SP (um)
10) Cuiabá (um)
11) Atlético-GO (um)
12) Londrina (um)
13) Sport (um)

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