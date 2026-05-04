Atenção com a marca da cal: Ceará teve 4 pênaltis contra em 7 rodadas na Série B; veja Ranking
Vovô é o segundo time com mais pênaltis contra na Série B 2026
O Ceará já teve 4 pênaltis marcados contra ele em 7 jogos na Série B, evidenciando uma falta de atenção e cuidado do sistema defensivo em marcações dentro da área. O Vovô é o segundo time em pênaltis contra, atrás apenas do Avaí.
Na Série B 2026, já foram marcados 25 pênaltis, sendo 20 convertidos e 5 perdidos. Os dados são do transfermarkt.
O Avaí lideram o ranking, com 5 pênaltis marcados contra, seguido pelo Ceará com 4. Treze clubes tiveram pênaltis marcados contra em 7 rodadas na Série B. Sete ainda não tiveram pênaltis marcados contra: Fortaleza, Operário-PR, Criciúma, Náutico, Novorizontino, CRB e Goiás.
Pênaltis marcados
Cuiabá 0x2 Ceará (2 pênaltis marcados)
O primeiro pênalti marcado contra o Ceará foi diante do Cuiabá, em falta cometida por Richardson, mas Richard pegou a cobrança de Rodrigo Rodrigues, mantendo o placar em 0x0.
No mesmo jogo, quando o jogo já estava 2x0 para o Vozão, Luiz Otávio cometeu pênalti e Richard defendeu.
Ceará 3x3 Vila Nova (1 marcado)
O Ceará vencia o Vila por 3x1 no Castelão, quando o árbitro deu pênalti de Rafael Ramos em toque de mão. João Vieira bateu e marcou diante de Bruno Ferreira.
Sport 2x0 Ceará (1 marcado)
O último foi contra o Sport, pênalti convertido por Barletta em Bruno Ferreira, após falta de Fernando em Marlon.
Ranking de pênaltis contra
1) Avai (cinco pênaltis)
2) Ceará (quatro)
3) América-MG (dois)
4) Athletic-MG (dois)
5) São Bernardo-SP (dois)
6) Ponte Preta (dois)
7) Juventude (dois)
8) Vila Nova-GO (um)
9) Botafogo-SP (um)
10) Cuiabá (um)
11) Atlético-GO (um)
12) Londrina (um)
13) Sport (um)