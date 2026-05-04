Robinho Jr. acusa Neymar de agressão e cogita rescisão de contrato

O atacante Robinho Jr. enviou ao Santos, por meio de seus representantes, uma notificação extrajudicial para cobrar providências do time santista após ele ser agredido por Neymar em treino no último domingo.

Em documento publicado pelo ge, o jogador de 18 anos faz três acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança" no clube.

A defesa de Robinho Jr. pede quatro medidas para o Santos em um intervalo de 48h: