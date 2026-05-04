Robinho Jr. acusa Neymar de agressão e cogita rescisão de contrato
Santos foi notificado pelo jogador e abriu sindicância interna
O atacante Robinho Jr. enviou ao Santos, por meio de seus representantes, uma notificação extrajudicial para cobrar providências do time santista após ele ser agredido por Neymar em treino no último domingo.
Em documento publicado pelo ge, o jogador de 18 anos faz três acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança" no clube.
A defesa de Robinho Jr. pede quatro medidas para o Santos em um intervalo de 48h:
- instauração de sindicância para investigar o ocorrido;
- fornecimento das imagens do treino;
- manifestação do clube pelas providências tomadas;
- agendamento de reunião para tratar de possível rescisão.
Santos se manifesta
O Santos se manifestou em nota divulgada à imprensa, afirmando que abriu uma sindicância interna para analisar o caso.
O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.
O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância.