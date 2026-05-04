Floresta x Maranhão pela Série C: veja horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (4), pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Maranhão. A partida acontece às 20h, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do SportyNet+

PALPITE

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COMO CHEGA O LOBO

O Verdão está em alta na Série C, invicto após 4 rodadas. São duas vitórias e dois empates, podendo chegar na vice-liderança se vencer.

A equipe do técnico Leston Júnior venceu dois jogos fora de casa na competição - Inter de Limeira e Botafogo-PB e empatou os dois que fez em casa Santa Cruz e Ferroviária - por isso a missão é ganhar com mandante.

Leston afirmou após a ótima vitória com o Botafogo-PB por 2x1 em João Pessoa que o resultado foi muito importante, mas que será ainda maior se a equipe vencer o Maranhão.

O time maranhense vem de vitória por 2x1 diante do Volta Redonda, deixando o Z4 com 4 pontos.

Pela Copa do Nordeste no meio de semana, com um time reserva, perdeu para o Ceará por 3x1 em São Luis.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta:

Dheimison; Eliandro, Islan, Eduardo, João Victor e Caíque; Jhony Douglas, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam. Técnico: Leston Júnior

Maranhão:

Jean, André Radija, Keven, Lucão, Rosivan, Vagalume, Maurício, Vander, Will, Rafael Teixeira e Luís Gustavo.Técnico: Jerson Testoni

ARBITRAGEM

Arbitro: Lucas Canetto Bellote - SP

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira - SP e Diego Morelli de Oliveira - SP