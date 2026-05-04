Floresta x Maranhão pela Série C: veja horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações
Verdão entra em campo nesta segunda-feira pela 5ª rodada
O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (4), pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Maranhão. A partida acontece às 20h, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).
ONDE ASSISTIR
O confronto terá transmissão do SportyNet+
PALPITE
COMO CHEGA O LOBO
O Verdão está em alta na Série C, invicto após 4 rodadas. São duas vitórias e dois empates, podendo chegar na vice-liderança se vencer.
A equipe do técnico Leston Júnior venceu dois jogos fora de casa na competição - Inter de Limeira e Botafogo-PB e empatou os dois que fez em casa Santa Cruz e Ferroviária - por isso a missão é ganhar com mandante.
Leston afirmou após a ótima vitória com o Botafogo-PB por 2x1 em João Pessoa que o resultado foi muito importante, mas que será ainda maior se a equipe vencer o Maranhão.
O time maranhense vem de vitória por 2x1 diante do Volta Redonda, deixando o Z4 com 4 pontos.
Pela Copa do Nordeste no meio de semana, com um time reserva, perdeu para o Ceará por 3x1 em São Luis.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Floresta:
Dheimison; Eliandro, Islan, Eduardo, João Victor e Caíque; Jhony Douglas, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam. Técnico: Leston Júnior
Maranhão:
Jean, André Radija, Keven, Lucão, Rosivan, Vagalume, Maurício, Vander, Will, Rafael Teixeira e Luís Gustavo.Técnico: Jerson Testoni
ARBITRAGEM
Arbitro: Lucas Canetto Bellote - SP
Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira - SP e Diego Morelli de Oliveira - SP