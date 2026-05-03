Com dois de Ciel, Ferroviário vence Piauí e assume a liderança do Grupo A7 da Série D

O Ferroviário assumiu a liderança do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro após a 5ª rodada. O Tubarão da Barra venceu o Piauí por 2x1, no PV, com 2 gols de Ciel e assumiu a ponta.

O camisa 99 abriu o placar aos 30 do 1º tempo, o Piauí empatou aos 44 do 1º tempo com Kauan Maranhão, mas aos 35 do 2º tempo, Ciel fez o gol da vitória coral.

Com o resultado, o Ferrão assumiu a liderança do Grupo A7 com 10 pontos, deixando o Fluminense com 9.

Legenda: O Ferroviário venceu no PV em jogo difícil contra o Piauí Foto: @baggiorodriguesfoto

Os outros dois cearenses do Grupo 7, Atlético e Tirol, estão fora da zona de classificação e ainda não venceram.

Maracanã empata

O Alvianil empatou em 0x0 com o Sampaio Corrêa neste domingo, em jogo fora de casa e se manteve no G4 do Grupo A6.

O time de Maracanaú foi aos 8 pontos, atrás do Iguatu, que lidera com 11.

Classificação dos grupos dos Cearenses

Legenda: Grupo A6 com Iguatu e Maracanã Foto: Reprodução / Srgoool