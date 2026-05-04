Fortaleza tem liderança na Série B confirmada após empate do Vila Nova

O Fortaleza ficará a semana toda na liderança da Série B. Com o empate entre Vila Nova e Atlhetic-MG em 1 a 1, na noite desta segunda-feira (4), o Tricolor não foi ultrapassado pelo time goiano, e manteve a ponta conquistada no sábado, ao golear o Goiás.

Com 14 pontos ganhos, o Leão é o líder isolado da Segundona. O vice-líder agora é o São Bernardo, com 13 pontos. Sport e Vitória vem logo abaixo, com a mesma pontuação, mas uma vitória a menos. O G-6 tem ainda Operário-PR (12) e Criciúma (11).

É a primeira rodada completa em que o Tricolor termina como líder, Nas duas anteriores havia ficado na segunda colocação. Em sete partidas, são 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, um aproveitamento aproximado de 66%.

O Fortaleza vai defender a liderança da competição no domingo (10), quando encara o Avaí na Ressacada, às 18h30. Antes, na quinta, o time de Thiago Carpini briga por classificação à semifinal da Copa do Nordeste contra o Confiança-SE, em jogo que será realizado em Aracajú.



