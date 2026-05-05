Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (5), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo F. O jogo será às 19h, no Estádio Nacional, em Lima (PER). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Sporting Cristal x Palmeiras terá transmissão do Paramount+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting Cristal​

Enríquez; González, Abram, Pósito e F. Lora; Cazonatti, Sabedoria e Cuenca; Benavente, Santana e Felipe Vizeu.Técnico: Zé Ricardo

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal x Palmeiras

Data e hora: 5 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)