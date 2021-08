Ceará chega a 3 vitórias consecutivas contra Fortaleza em jogos pela Série A

O Ceará manteve a sequência invicta contra o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo deste domingo (01), por 3 a 1, de virada, foi o 3° seguido do Alvinegro de Porangabuçu contra o arquirrival na elite do futebol brasileiro.

Sequência do Ceará contra o Fortaleza na Série A

Ceará 1 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2020)

Fortaleza 0 x 2 Ceará (Brasileirão 2020)

Ceará 3 x 1 Fortaleza (Brasileirão 2021)

Legenda: Jogadores do Ceará comemoram gol marcado contra o Fortaleza Foto: Kid Júnior

A vitória do Ceará aumentou ainda o número de vitórias no histórico geral entre as equipes na principal competição do país. Os rivais cearenses se enfrentaram em 14 oportunidades, com oito triunfos do Alvinegro de Porangabuçu, quatro empates e dois triunfos do Fortaleza.

Juntos na Série A desde 2019, o Ceará perdeu apenas uma partida para o Fortaleza. Confira abaixo o histórico de confrontos entre o período 2019-2021:

Ceará 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão 2019)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2019)

Ceará 1 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2020)

Fortaleza 0 x 2 Ceará (Brasileirão 2020)

Ceará 3 x 1 Fortaleza (Brasileirão 2021)