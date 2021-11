Ceará e Fortaleza possuem dúvidas, retornos e baixas para Clássico-Rei; confira atletas

Na próxima quarta-feira (17), Ceará e Fortaleza se enfrentam no último Clássico-Rei de 2021. O confronto, válido pela 33ª rodada da Série A, marca o primeiro embate entre os técnicos Tiago Nunes e Juan Pablo Vojvoda, ambos com dúvidas para a formação principal das respectivas equipes.

No âmbito das suspensões, o único desfalque confirmado é o meia tricolor Lucas Lima, que recebeu o 3º cartão amarelo e não pode atuar contra o Vovô. Em contrapartida, o time tem os retornos do goleiro Felipe Alves e do atacante Robson, que cumpriram a punição diante do Bragantino e ficam à disposição novamente.

No lado alvinegro, a comissão técnica ganhou Fernando Sobral, liberado depois do cartão vermelho diante do Athletico-PR. Por conta da expulsão, o volante não atuou na vitória frente ao Sport.

Em tratamento

Para além da questão disciplinar, Ceará e Fortaleza também possuem jogadores em tratamento no departamento médico. De acordo com os últimos boletins dos elencos, cada time possui dois nomes.

O Alvinegro de Porangabuçu soma o lateral direito Buiú, em recuperação pós-cirúrgica e fora da temporada, além do atacante Erick, que realiza tratamento de um edema muscular na coxa direita.

Já o Tricolor do Pici tem o meia Lucas Crispim em tratamento por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda e o atacante David com edema na posterior da coxa direita.