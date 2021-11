Fortaleza realiza treino aberto para torcida nesta segunda-feira (15) com foco no Clássico-Rei

O Fortaleza Esporte Clube realiza um treino aberto para a torcida nesta segunda-feira (15). Com foco no Clássico-Rei, a atividade ocorre no Centro de Excelência, no Pici, com os portões abrindo às 16h15.

O objetivo é permitir uma maior aproximação com os torcedores tricolores antes do confronto da 33ª rodada da Série A de 2021. O duelo será na quarta (17), às 20h, na Arena Castelão.

Assim, a sede do clube está liberada para apoio no treinamento do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Vale ressaltar que a equipe será mandante no Clássico-Rei, o primeiro com público em 2021.

Na tabela de classificação, o Leão está em 6º, com 49 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores. O Ceará surge em 10º, com 42, e também está firme na briga pela vaga em uma competição internacional.