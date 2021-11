Fortaleza tem Libertadores próxima, mas precisa de reação para seguir no G-6; veja cenário

O Fortaleza perdeu para o Bragantino neste sábado (13), fora de casa, e deixou o G-4 da Série A. Contra o atual finalista da Copa Sul-Americana, o time de Vojvoda apresentou baixo repertório no ataque e falhas defensivas no 3 a 0. Resultado difícil, mas que não inibe a chance de Libertadores.

O momento de oscilação é consistente, são quatro partidas sem vitória, sendo três derrotas. O peso dos desfalques também afeta o desempenho, no entanto, a caminhada ao ineditismo é árdua. A campanha fora da curva permitiu uma meta maior e, para isso, a reação deve vir de modo imediato.

Sequência de jogos do Fortaleza na Série A:

17.11 - Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão

20.11 - Fortaleza x Palmeiras, na Arena Castelão

25.11 - Santos x Fortaleza, na Vila Belmiro

03.12 - Fortaleza x Juventude, na Arena Castelão

06.12 - Cuiabá x Fortaleza, na Arena Pantanal

09.12 - Fortaleza x Cuiabá, na Arena Castelão

O esboço da 32ª rodada é péssimo para o time cearense, com a perda de duas posições - agora em 6º colocado com 49 pontos - e a aproximação dos concorrentes diretos, como Bragantino (52), Corinthians (50), Internacional (47) e América-MG (44), todos com resultados positivos nos duelos.

A sequência de confrontos também é difícil, com Ceará (C), Palmeiras (C) e Santos (F) pela frente. E os deslizes recentes geram a necessidade do resultado positivo a qualquer custo, principalmente no cenário em que será o mandante: dos seis últimos compromissos, quatro são no Castelão.

Pontuação para vaga na Libertadores (UFMG):

52 pontos - 01,2%

53 pontos - 07,2%

54 pontos - 23,1%

55 pontos - 47,4%

56 pontos - 72,7%

57 pontos - 89,4%

58 pontos - 96,9%

59 pontos - 99,3%

Legenda: O apoio da torcida será fundamental ao Fortaleza na reta final do Brasileirão Foto: Kid Júnior / SVM

Por isso, o sonho da Liberta está presente. Até a média histórica para a classificação (57) restam oito pontos, ou seja, duas vitórias e dois empates. O olhar para o G-6 é mais complexo, de fato, só que se manter na primeira página, apesar do menor fôlego, pode ser suficiente com a chance de G-9.

Confira a reta final do atual G-9 da Série A (sem G-3):

Bragantino

Grêmio (F)

Juventude (F)

América-MG (C)

Atlético-MG (F)

Internacional (C)

Corinthians

Flamengo (F)

Santos (C)

Ceará (F)

Athletico-PR (C)

Grêmio (C)

Juventude (F)

Internacional

Cuiabá (F)

Flamengo (C)

Fluminense (F)

Santos (C)

Atlético-GO (C)

Bragantino (F)

América-MG

Atlético-GO (C)

Fluminense (F)

Chapecoense (C)

Bragantino (F)

Ceará (F)

São Paulo (C)

Fluminense