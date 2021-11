Lucas Lima desfalca Fortaleza no Clássico-Rei por acúmulo de cartões amarelos

O meia Lucas Lima desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei da próxima quarta-feira (17), pela Série A. Contra o Bragantino, na derrota por 3 a 0 pela 32ª rodada, o atleta de 31 anos recebeu o 3º cartão amarelo e precisa cumprir suspensão automática na partida seguinte da competição.

A advertência ocorreu aos 5 minutos do 2º tempo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança-SP. Na ocasião, o jogador se desentendeu com o meia Praxedes, do Massa Bruta, e ambos foram punidos.

Assim, o técnico Vojvoda soma mais um desfalque e deve buscar novas soluções para o meio-campo. Vale ressaltar que o meia Lucas Crispim e o atacante David estão no departamento médico por conta de lesões musculares, sendo dúvidas para o duelo diante do Ceará.

Para o setor de criação, a comissão técnica tricolor pode utilizar o armador Matheus Vargas, meia de origem, ou Romarinho, atacante que consegue desempenhar uma função mais recuada em campo.

A bola rola às 19h, na Arena Castelão. O Fortaleza soma 49 pontos e está na 6ª posição na tabela.