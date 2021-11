Boeck lamenta derrota e reforça objetivos do Fortaleza na Série A: “não vamos jogar a toalha”

O Fortaleza foi superado pelo Bragantino por 3 a 0, neste sábado (13), e perdeu a posição para o adversário no G-4 da Série A. O goleiro Marcelo Boeck lamentou o resultado, mas ressaltou que o elenco tricolor segue em busca dos objetivos da temporada, como a vaga na Libertadores.

"A gente sabe que não entrou bem no começo, não se encontrou. Sabemos da qualidade do Red Bull, a qualidade individual. Nesse momento, é muito difícil a gente falar depois de uma derrota dessa. Nós temos um clássico, temos um objetivo pela frente e não vamos jogar a toalha", afirmou.

Com o resultado, o Leão desceu para a 5ª posição, com 49 pontos. Boeck reforçou a necessidade do time leonino buscar uma reação com foco no trabalho para a reta final da elite nacional.

"Temos que ficar mais calados e trabalhar para, na quarta-feira, dar um resultado e voltar ao nosso caminho, que foi o que a gente traçou e conquistou esse ano. Foi isso que nós acostumamos o nosso torcedor. Nesse momento, a gente tem que assimilar essa derrota pesada, falar pouco e trabalhar muito", completou.

O próximo compromisso é o Clássico-Rei na quarta-feira (17), às 19h, na Arena Castelão. No torneio, o Leão soma um jejum de quatro jogos sem vitórias: três derrotas (Corinthians, América-MG e Bragantino) e um empate (São Paulo).