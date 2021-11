Na véspera do Clássico-Rei, Ceará realiza treino aberto para a torcida em Porangabuçu

Em semana de Clássico-Rei, tudo é diferente para Fortaleza e Ceará, inclusive a preparação para o jogo. É momento, também, de contar com o apoio do torcedor. E por isso o Alvinegro realizará treino aberto para a torcida, em Porangabuçu, nesta terça-feira (16), véspera do jogo.

O clube anunciou nas redes sociais que os torcedores poderão acompanhar a atividade a partir de 17 horas. Para participar, o torcedor precisa usar máscara e respeitar o protocolo.

Este será o último treinamento do Ceará antes da partida, marcada para iniciar às 20 horas desta quarta-feira (17), na Arena Castelão.

O Alvinegro vem embalado por três vitórias seguidas atuando em casa e está na 10ª colocação, com 42 pontos. O rival Fortaleza tem 49 pontos e é o atual 6º colocado. O confronto é decisivo para as duas equipes na reta final do Brasileirão.

No dia anterior, na segunda-feira (15), o Fortaleza foi quem fez treino aberto aos torcedores, que contou com grande presença de público. A expectativa é que o mesmo ocorra no caso do Alvinegro.