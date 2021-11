Fortaleza x Ceará será o primeiro confronto entre Vojvoda e Tiago Nunes; veja números dos técnicos

O Clássico-Rei é um jogo diferente e que vale muito mais que três pontos para Fortaleza e Ceará. Os dois rivais se enfrentarão às 20 horas desta quarta-feira (17), na Arena Castelão, em partida que será o último duelo entre ambos na temporada e marcará também o primeiro confronto entre os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Tiago Nunes.

De forma inédita, os técnicos estarão se enfrentando na beira do gramado. Até aqui, o argentino só havia enfrentado o Ceará sob comando de Guto Ferreira, enquanto o treinador gaúcho irá disputar o clássico pela primeira vez na carreira.

Vojvoda

Legenda: Juan Pablo Vojvoda está no Fortaleza desde maio Foto: Thiago Gadelha / SVM

Mandante do jogo, o Fortaleza tem números positivos sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em 45 jogos, são 22 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, com 56,3% de aproveitamento. O argentino estreou no dia 13 de maio de 2021, na goleada por 6 a 1 diante do Crato, pela fase de grupos do Campeonato Cearense.

Com o Tricolor do Pici, conquistou o seu primeiro título como treinador, ao vencer o Ceará na final do estadual. Além disso, se tornou o primeiro técnico estrangeiro a ser campeão pela equipe cearense.

Tiago Nunes

Legenda: Tiago Nunes completou dois meses no Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará vive uma crescente com Tiago Nunes. O treinador acumula três vitórias nos último quatro jogos e colocou o Vovô em 10º lugar, com 42 pontos. Ao todo, o gaúcho de 41 anos tem 14 partidas no comando do clube, com quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas, e aproveitamento de 42,8%.

A estreia de Tiago Nunes ocorreu no dia 12 de setembro, na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Divisor de águas

O Clássico-Rei pode ser um divisor de águas para os dois times. Em caso de triunfo, o Fortaleza chega aos 52 pontos e encaminha de vez classificação para a Taça Libertadores. De quebra, mantém o rival com 42 pontos e aumenta a vantagem sobre o Alvinego para dez pontos.

Já o Ceará, se vencer, chegará aos 45 pontos e atingirá a "pontuação mágica" que acaba com qualquer risco matemático de rebaixamento. Além disso, ficará ainda mais perto de uma vaga na Copa Sul-Americana e até mesmo se aproximará de uma possível classificação para a Libertadores. Sem contar que encurtará a distância para o rival, que hoje é de sete pontos, para apenas quatro.

Sem contar que triunfo no clássico representa tranquilidade e confiança para quem vence. Certo é que o duelo de quarta-feira terá muita coisa em jogo para Tricolores e Alvinegros.