Torcida do Fortaleza lota treino antes do Clássico-Rei; veja imagens

O técnico Juan Pablo Vojvoda aproveitou o feriado desta segunda-feira (15), Proclamação da República, para promover um treinamento do Fortaleza com os atletas que estarão à disposição no Clássico-Rei desta quarta-feira (17). A novidade foi a presença do torcedor, que apoiou o clube das arquibancadas.

A atividade ocorre no Centro de Excelência, no Pici, e o CT Alcides Santos teve portões abertos às 16h15. A torcida compareceu em peso e vibrou muito para animar o time.

Uma novidade que pode reforçar o clássico é o retorno de David e Lucas Crispim, que treinaram nesta segunda no campo de transição. Já Lucas Lima, como sabido anteriormente, está de fora após receber o 3º cartão amarelo.

Veja fotos da torcida no treino do Leão:

Legenda: Técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu atividade com atletas diante dos torcedores Foto: Lucas Catrib

Legenda: Treino marca a antecipação ao Clássico-Rei desta quarta (17) Foto: Lucas Catrib

Legenda: Treino começou 16h15 no Pici Foto: Lucas Catrib

Legenda: A torcida compareceu em peso e vibrou muito para animar o time Foto: Lucas Catrib

Clássico-Rei

O Clássico-Rei contra o Ceará será nesta quarta, às 21h30, na Arena Castelão, e será o primeiro de 2021 com a presença de torcida. O Tricolor será o mandante no jogo.

O Fortaleza é o 6º colocado na tabela de classificação, com 49 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores da América de 2022.

O Ceará surge em 10º, com 42, e também vivo na disputa por espaço na competição internacional.